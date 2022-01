Plzeňský kraj má připravené poslední velké silnice, na něž může žádat o dotace EU

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | andreas160578 / andreas160578 / Pixabay

Plzeňský kraj má připravené velké silniční stavby, které by měly být jako jedny z posledních podpořené evropskými fondy. Největší bude nová silnice II. třídy, která propojí severní Rokycansko i Plzeňsko s dálnicí D5 u Rokycan. Po nárůstu cen stavebních materiálů a prací je odhad ceny až kolem 700 milionů korun. Má stavební povolení, teď je třeba upravit zadávací realizační dokumentace, připravit soutěž a požádat o dotace z evropského programu IROP, řekl ČTK náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN). V novém plánovacím období bude mít kraj v IROP "pouze" 800 milionů Kč a další peníze z EU už zřejmě nezíská.

Další prioritní nová silnice II. třídy, která už se staví a připravovala se 15 let, povede z Číhaně do Kolince. Jde o takzvaný obchvat Brodu, který má zásadní význam pro rychlejší napojení Sušicka z Plzně přes Klatovy. Podle Čížka jde o turistickou oblast, která je v regionu nejhůře dostupná. Silnice bude měřit také asi šest kilometrů. Stejně jako u směru ze severu Rokycanska přes Osek a Litohlavy k D5 jde o napojení na mezinárodní nadřazenou síť TEN-T, která má prioritní nárok na peníze z EU. Nová silnice na severní Rokycansko je podle místostarosty Rokycan Jana Šaška (ODS) už od počátku 90. let v krajských zásadách územního rozvoje. Podle Čížka odlehčí také Rokycanům.

"Ostatní projekty dotované z EU běží, máme na ně alokace, například druhá etapa napojení Stříbra na D5. Obchvat Brodu před Kolincem už se staví, stejně jako řada dalších staveb. Ale na úplně nové projekty už v budoucnu nebudou dotační peníze z Unie," řekl Čížek.

Program IROP na nové plánovací období EU by měl být otevřen v dubnu až červnu příštího roku, kdy kraj hned požádá o dotace. "Doufám, že půjdou peníze na napojení severního Rokycanska plus na jednu až tři menší stavby," řekl Čížek. Podle něj bude alokace pro kraj kolem 800 milionů Kč. "Máme dost staveb připravených, alokaci hned vyčerpáme," uvedl.

Podle Martina Víta, náměstka krajské správy a údržby silnic (SÚS) už jsou na zahájeném obchvatu Brodu skrývky zeminy a jeden mostek. "Akce má být dokončená 1. listopadu 2022. Projektovaná cena stavby byla 165 milionů korun, soutěž sedmi uchazečů vyhrál Robstav s cenou 116 milionů bez DPH," uvedl. IROP na ni dá po kolaudaci 60 procent nákladů. Podle vedení kraje i SÚS je stavba zpožděná.

"Určitě to zrychlí cestu z Plzně do Sušice. My na to navážeme rekonstrukcí průtahu Kolincem, takže průjezd městysem bude pak rychlejší," řekl Čížek. Obě akce, průtah i obchvat, by měly být hotové do konce příštího roku. Podle Víta se výrazně zlepší dostupnost Sušicka. Stavba se připravovala 15 let, v poslední letech ji zpožďovaly cenové požadavky vlastníků pozemků, převážně zemědělců.

Další velmi důležitou stavbou pro Tachovsko, kterou také podpoří IROP, je druhá a poslední etapa napojení Stříbra na dálnici D5.

"Příští rok dá kraj na dopravní stavby přes 1,2 miliardy korun," uvedl náměstek hejtmanky pro ekonomiku Pavel Karpíšek (ODS). Jde o mírně vyšší sumu než letos.

