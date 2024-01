Počet kontrol zemědělců začal kvůli EU dramaticky růst, Výborný to chce zvrátit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Došlo k obrovskému nárůstu administrativy a byrokracie. Máme tu přitom moderní trendy, které jsou správné. Řadu kontrol není potřeba dělat fyzicky, ale pomocí satelitního systému, a to by mělo naopak vést ke snížení počtu kontrol," řekl Výborný.

Počet kontrol zemědělců, které museli vykonat úředníci Státního zemědělského intervenčního fondu, začal loni ve druhém pololetí růst na dvojnásobek. Nařizují jim to evropská pravidla nové společné zemědělské politiky. Na tiskové konferenci ve Křtinách na Blanensku to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání se slovenským protějškem Richardem Takáčem (Smer-SD). Podle něj jde o celoevropskou praxi, která je nepřijatelná, zemědělcům nevysvětlitelná a musí co nejdříve skončit.

"Došlo k obrovskému nárůstu administrativy a byrokracie. Máme tu přitom moderní trendy, které jsou správné. Řadu kontrol není potřeba dělat fyzicky, ale pomocí satelitního systému, a to by mělo naopak vést ke snížení počtu kontrol. Říkal jsem to už na jednání rady ministrů zemědělství v prosinci. Na další zasedání připravujeme bod a nótu, máme podporu Slovenska. Musíme vyvinout vůči EU tlak, abychom postupovali racionálně," řekl Výborný. Zmínil, že úředníci zvýšili počet kontrol i v dalších členských zemích.

Kontroly toho, co zemědělec na dané ploše zasel, jsou potřebné k tomu, aby státy mohly proplácet přímé platby na plochu. A kvůli nárůstu administrativy se některé platby zpožďují. "Navíc když na poli leží sníh, tak nemáte kontrolu jak udělat. Věřím, že dojde ke změně," řekl Takáč.

Podle Výborného nemají úředníci zatím možnost jednat jinak, protože až přijde kontrola evropských auditorů, budou zjišťovat, zda uskutečnili tolik kontrol, kolik měli. "Ale zemědělcům tohle nejde vysvětlit," připustil.

Nástroje precizního zemědělství jsou přitom dnes velmi dobře dostupné. Satelitní snímkování je časté, pravidelné a s velmi dobrým rozlišením. Mnozí zemědělci s ním pracují kvůli tomu, aby si ušetřili práci a čas a sami nemuseli pozemky tak často objíždět. Podle Výborného i Takáče je potřeba obrovské množství fyzických kontrol zastavit co nejdřív.

Výborný uvedl, že zřídil antibyrokratickou komisi složenou z lidí z praxe, kteří už přicházejí s prvními konkrétními podněty. "Pokud bude možné je řešit, tak je budu chtít řešit," řekl Výborný.

Ministři se zabývali například také tím, jak řešit dovoz zemědělských komodit a potravin z Ukrajiny, které deformují trh, a jak zajistit, aby obilí, které má skončit ve třetích zemích, nezůstávalo v EU. "Je potřeba celoevropského řešení a není možné, aby si to každý stát řešil sám," poznamenal Takáč.

Dalším tématem byla regulace prodeje zábavní pyrotechniky, Slováci už přistoupili k dílčím zákazům. Kromě krátkodobého znečištění ovzduší totiž jde i o pohodu domácích a hospodářských zvířat. Výborný zmínil například předčasné porody mrtvých telat, které mohou přijít, když jsou zvířata ve stresu.

