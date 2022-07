Podíl české zeleniny a ovoce na pultech závisí na úrodě, tvrdí prodejci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Podíl české zeleniny a ovoce na pultech se podle prodejců liší během roku v závislosti na úrodě. Dovoz obchodníci využívají u plodin, které se v Česku nepěstují nebo v daném roční období nejsou dostupné. Dlouhodobým cílem je ale podpora místních producentů a rozšiřování nabídky českých potravin. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek na twitteru obchodníky vyzval k upřednostnění české produkce.

Lokální dodavatelé dostávají v obchodech Penny dlouhodobě přednost před zahraničními, pokud je to možné a místní produkty jsou k dispozici. "Vzhledem ke geografické poloze České republiky zcela logicky v zimě zastoupení českého ovoce a zeleniny klesá, naopak v létě a na podzim je vyšší," řekl mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

V nabídce on-line supermarketu Košík.cz jsou dvě třetiny produktů z tuzemska. "V podstatě neexistuje potravina, která se u nás pěstuje a my bychom ji nenabízeli," uvedl mluvčí e-shopu František Brož. Zahraniční plodiny tvoří podle něj především ty, které v domácích podmínkách nelze vypěstovat.

Brož upozornil, že hlavně pro menší výrobce je spolupráce s internetovými supermarkety výhodná. Firmy jim dokážou nabídnout dobré podmínky, přitom nevyžadují zvlášť vysoký odběr. Navíc se jim daří "křísit" třeba už zapomenuté regionální produkty. "Loni se například pod naší značkou Authentic začaly opět vyrábět a dobře prodávat pravé znojemské okurky, tedy pěstované i zavařované na Znojemsku," uvedl.

Na dlouhodobou spolupráci s českými farmáři se zaměřuje také konkurenční e-shop Rohlík, který jim pomáhá třeba i zefektivnit podnikání prostřednictvím elektronických objednávek přímo z pole nebo lepší logistiky. "Díky tomu nám prodejní ceny farmářských výrobků skoro nevzrostly a výrazně se přiblížily konvenčním produktům," řekla mluvčí on-line supermarketu Lutfia Volfová. Dodala, že i proto je o lokální produkty velký zájem a stále roste.

Vraňanských jahod Rohlík letos podle Volfové prodal meziročně třikrát více, loni to bylo asi 10.000 košíků, letos 31.500. Českých borůvek lidé v červenci koupili kolem 11 tun, minulý rok 2,4 tuny. "V sezoně se z celku prodané zeleniny prodá té české kolem 80 procent a u ovoce to činí okolo 65 procent. Z toho důvodu budeme podíl českých potravin v sortimentu neustále navyšovat a stále hledat další české dodavatele, jejichž výrobky zařadíme do naší nabídky," uvedla dále.

Nekula na twitteru uvedl, že supermarkety nabízejí cibuli například z Nového Zélandu. Ve čtvrtek odeslaném dopisu generálním ředitelům potravinářských řetězců žádá o informaci, jaké kroky plánují pro zvýšení nabídky českých potravin. Jedním z cílů Evropské unie je podle něj dosáhnout udržitelné produkce potravin s důrazem na co nejnižší uhlíkovou stopu.

