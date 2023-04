Podle MŽP bude v NP Křivoklátsko až 245 km cyklotras, podle obce to není možné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Podle ministerstva životního prostředí bude v plánovaném národním parku Křivoklátsko využitelných až 245 kilometrů cyklotras. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě , ve které představilo podepsání memoranda k přípravě parku s mountainbikery. Podle starostky Karlovy Vsi Ivety Kohoutové nebude možné cyklotrasy v takovém rozsahu užívat, protože jde o neexistující cestní síť nebo trasa například končí ve vodním toku. Starostové též kritizují, že využitelnost tras s obcemi ministerstvo neprojednalo, uvedla Kohoutová.

Ministerstvo informovalo, že Křivoklátsko bude i nadále rájem cykloturistiky. Podle MŽP je aktuálně v oblasti chystaného národního parku téměř 70 km značených cyklotras. "V budoucím národním parku se samozřejmě počítá i s jízdou na kole, cyklisté navíc budou moci využít více tras, než je tomu doposud. Po podrobnějším zkoumání se ukázalo, že bez dopadů na přírodu je využitelných až 245 kilometrů cest," uvedl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař (TOP 09).

K přípravě NP pro cykloturisty v úterý podepsali Tesař a předseda České Mountainbikové asociace Václav Vlk Volráb memorandum. Podle ministerstva byla podkladem pro vydání prohlášení mapa s vymezením cyklotras. Podle Kohoutové má proces vyhlášení národního parku parametry správního řízení, musí být tedy odborně a právně odůvodněný a zároveň tato forma musí být v souladu s právem občanů na příznivé životní prostředí. "Opravdu se nejedná o závod, kde zvítězí ten, který má více fanoušků. Mnozí z nich ani nevědí, o co se zde hraje, co je obsahem ochrany a co se bude dít s přírodou po jeho případném vyhlášení," doplnila starostka.

Zákon o ochraně přírody a krajiny uvádí, že návrhy zón národního parku i cest je orgán ochrany přírody národního parku povinen dohodnout s radou. Členy rady jsou delegovaní zástupci všech obcí a také odborníci na ochranu přírody, lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, obchod a cestovní ruch a další. Ministerstvo uvedlo, že cesty pro jízdu na kole se v národním parku budou vymezovat až po jeho vyhlášení. Zároveň též dodalo, že v úterý uzavřená dohoda se stane výchozím podkladem pro další diskusi s klíčovými partnery, jako jsou samosprávy obcí a kraj a konečné vymezení uskuteční správa národního parku po dohodě v radě národního parku.

Podle Kohoutové jsou sice obce součástí Rady národního parku, která je ale jen a pouze iniciativním a konzultačním orgánem, tedy orgánem bez pravomocí. V případě, že se nedohodne orgán ochrany přírody s radou, předloží rada prostřednictvím orgánu ochrany přírody neprodleně rozpor se svým stanoviskem ministerstvu, které dle zákona může návrh upravit.

Připravovaný národní park má zabírat 116 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Nyní pokračuje příprava jeho návrhu, následovat má předložení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou bude vyhlášen národní park, vládě.

