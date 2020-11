Podle Transparency International může vyšetřování otrávené Bečvy posunout whistleblower

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jsou to skoro dva měsíce, co se řeknou Bečvou prohnala kyanidová otrava. Viníka zatím nevíme, a jak prohlásil zlínský státní zástupce Petr Bareš, který má případ na starosti, šance na vypátrání pachatele je pouhých 20 %. Podle neziskové organizace Transparency International vybízí případného oznamovatele zevnitř soukromé či veřejné sféry, aby pomohl do případu vnést světlo. Využít může zabezpečený formulář

K úspěšnému posunu v případu může kromě otevřené debaty přispět v trestní rovině zejména informace od oznamovatele (insidera, whistleblowera) zevnitř soukromé či veřejné sféry, který může dodat potřebné klíčové důkazy a do celé kauzy vnést světlo, píše Transparency International.

Transparency má dlouhodobou zkušenost s ochranou oznamovatelů a může jim nabídnout ochranu identity, právní servis a podporu a zprostředkování kontaktu s příslušnými orgány (v tomto případě s orgány činnými v trestním řízení a orgány ochrany přírody).

