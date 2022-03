Policie ukončila vyšetřování otravy Bečvy

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Policie v případu navrhla obžalovat jednu právnickou a jednu fyzickou osobu.

Policie ukončila vyšetřování předloňské otravy řeky Bečvy. Spis předala žalobci, který jej nyní studuje. ČTK to dnes řekl státní zástupce Jiří Sachr, který případ dozoruje. Policie v případu navrhla obžalovat jednu právnickou a jednu fyzickou osobu, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Loni v červnu policisté v souvislosti s ekologickou havárií obvinili společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku. Vyjádření obviněných ČTK shání.

"Ze strany policie je vyšetřování ukončeno, teď to přechází do fáze, kdy se to předloží státnímu zástupci. Spis dorazil, takže teď jej studuji. Budu nad tím sedět nějakou dobu," řekl ČTK Sachr. V příštích týdnech by měl rozhodnout, zda v kauze podá obžalobu, zastaví trestní stíhání, nebo vyřídí věc jinak.

Firmu Energoaqua a Havelku policie obvinila z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest. "Koncem minulého týdne jsme podali návrh na podání obžaloby, a to proti jedné právnické a jedné fyzické osobě," uvedla bez bližších podrobností Kyšnerová.

Loni v říjnu podali Energoaqua a Havelka návrh na zastavení trestního stíhání. Opírali se v něm o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb. Státní zástupce uvedl, že o návrzích samostatně rozhodovat nebude. "Rozhodnu o dalším procesním postupu ve věci v globálu," řekl Sachr.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba až 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie reálně byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

