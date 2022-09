Policie v Plzni obvinila devět lidí za obchodování se štěňaty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Anna Hoychuk / Shutterstock Ilustrační foto

Z chovu zvířat v nevhodných podmínkách a z neoprávněného podnikání obvinili plzeňští kriminalisté devět lidí, tři z nich jsou navíc obviněni i z týrání zvířat. Pět mužů a čtyři ženy ve věku od 21 do 49 let jsou podezřelí, že na různých místech Plzeňského kraje, v Berouně, Praze nebo na Slovensku skupovali štěňata psů různých ras i kříženců a pak je předražené nabízeli na inzertním portálu k prodeji. Zvířata byla již v době odběru celkově zanedbaná, ve špatné krmné kondici a bez řádného očkování a odčervení, informovala ČTK policejní mluvčí Dagmar Brožová. Obviněným hrozí pět až deset let vězení.

Vyšetřování začalo oznámení ženy z Berouna, která přes internetový portál koupila a v Plzni převzala štěně křížence za 10 000 korun. "Avšak po několika dnech přes veškerou péči veterináře muselo štěně podstoupit eutanázii kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Časem přicházela další oznámení z různých míst naší republiky a kriminalisté na případu intenzivně pracovali," uvedla Brožová.

Skupina podle ní prodala nejméně 34 štěňat rasy havanský psík, pomeranian, trpasličí pinč, zlatý retrívr, jorkšírský teriér, labrador, border kolie, stafordšírský bulteriér, francouzský buldok či jezevčík, a to až za několikanásobně vyšší částky, než byla pořizovací cena. Prodejní cena podle policie zcela odporovala reálné hodnotě prodávaných psů. Prodejci tak inkasovali v hotovosti nejméně 355 000 korun. Psům podle vyšetřovatelů neposkytli řádnou chovatelskou ani veterinární péči, u prodejních inzerátů lhali o jejich rase, původu, stáří, očkování či zdravotním stavu. Inzeráty někdy doprovázeli fotografiemi jiných zvířat, štěňata pak před prodejem pro lepší vzhled nakrmili, vykoupali a načesali.

"Zvířata, která se jim nepodařilo obratem prodat, přechovávali v nevyhovujících životních a hygienických podmínkách. To vedlo k prohlubování již tak špatného zdravotního stavu zvířat a následkem nákazy parvovirozou uhynulo či muselo být utraceno nejméně 18 štěňat," uvedla mluvčí. Tři muži, obvinění navíc z týrání zvířat, se podle ní domluvili na tom, že zvířata ve špatném zdravotním stavu vyhodí. "Úmyslně je poté odložili či vyhodili v travnatém porostu nebo do kontejneru s vědomím, že tito psi jsou nemocní a že za značného utrpení uhynou," řekla Brožová.

Se souhlasem státní zástupkyně policie zadržela devět podezřelých a provedla domovní prohlídky. Kriminalisté státnímu zástupci doporučili podat návrh na vzetí obviněných do vazby. "Soudce shledal důvody vazby, avšak ta byla nahrazena zárukou a písemných slibem obviněných, že povedou řádný život a nedopustí se žádné trestné činnosti. Obvinění byli propuštěni na svobodu," dodala Brožová.

