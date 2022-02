Politici jednali na summitu One Ocean o ochraně moří i znečištění plasty

Miroslav Vinkler 12.2.2022 06:37

Jak vidět ,opět pouze bláboly o ničem. Přitom znečišťování oceánů plasty dosahuje kritických hodnot a USA/EU jsou největšími znečišťovateli díky svému exportu plastového odpadu do zemí, kde se s ním dvakrát nepárají. Buď se spálí nebo zahrabe do země, popřípadě přímo nahází do řek.



Ukázkové video zde :

https://youtu.be/q2lU6COYToQ



Aby řeč nestála - jak si vlastně vedou europolitici ?



Jejich základní mzda ve výši 6 824 Eur (cca 167 tisíc Kč) měsíčně je nad rámec možností naprosté většiny z nás. Pokud tedy v Bruselu vydrží celý pětiletý mandát, vydělají si díky štědrému platu 10 milionů korun.



Zmínit je třeba také jakousi obdobu „zlatého padáku“. Tedy příspěvku ve výši měsíčního platu, který se vyplácí po ukončení mandátu po dobu až dvou let. Za každý den, kdy je europolitik na jednání v Bruselu či Štrasburku, pak má nárok na 320 Eur (7 850 Kč) navíc, stejně jako může měsíčně získat až 114 tisíc korun jako příspěvek na cestování náklady.

Dále mu EU platí asistenty, umožňuje využívat firemní flotilu a kanceláře a platí také dvě třetiny lékařských výdajů. Opomenout pak nesmíme ještě příspěvek k důchodu, který se může vyšplhat i na 30 tisíc korun měsíčně.



Europolitici tak žijí ve zcela jiném světě než unijní občané, kterým se na hony vzdálili.

Skutečná ochrana životního prostředí je pro ně jenom prázdná floskule a podle toho to taky vypadá.



