Politici nabídli 100.000 Kč za zprávy o původci havárie na Bečvě

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Přímo ve Valašském Meziříčí dnes Brabec jednal se starostou Robertem Stržínkem (ANO), policií, hasiči, rybáři, zástupci České inspekce životního prostředí i Povodí Moravy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Náměstkyně zlínského hejtmana Hana Ančincová (Piráti) a poslanec Petr Gazdík (STAN) nabídli 100 000 Kč svědkovi, který pomůže odhalit viníka ekologické havárie na Bečvě. Novinářům to sdělil mediální zástupce Pirátů Jaromír Horký. V září řeku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku otrávil kyanid.

Politici jsou připraveni dát peníze ze svých odměn člověku, jehož informace povedou k vyřešení případu. Ančincová vyzvala případného svědka, který má informace o původci neštěstí, aby se nebál kontaktovat policii, případně se obrátil na ni či Gazdíka, ať už osobně, nebo přes e-mail becvuresimeted@gmail.com. "Věřím, že by mu mohl být přidělen rovněž statut utajeného svědka, pokud by k tomu byly splněny podmínky," uvedla.

Ančincová věří, že finanční motivace by mohla vést k dopadení viníka. "Bohužel možný trest pro pachatele považuji za výsměch vzhledem k tomu, jakou spoušť látka zanechala na několika desítkách kilometrů vodního toku. Apeluji na to, aby se v tomto případě důrazně uplatnila legislativa upravující nakládání s chemikáliemi," doplnila Ančincová.

Podle Gazdíka trvá vyšetřování dlouho. "Zároveň je kolem kauzy celá řada pochybností a nejasných otázek, na které ministr životního prostředí (Richard Brabec z ANO) odmítá dát veřejnosti odpovědi. Pak to vzbuzuje oprávněné pocity, že se vše snaží ututlat. Nelíbí se mi, že problémy lidí i krajiny na Zlínsku jsou úředníkům v Praze pořád lhostejné, proto musíme my politici z regionu začít konat a pomoci najít policii viníka, který je za katastrofu na Bečvě zodpovědný. Kdybychom od toho dali ruce pryč, bude se to opakovat a my si naši krajinu likvidovat nenecháme," uvedl Gazdík.

Přímo ve Valašském Meziříčí dnes Brabec jednal se starostou Robertem Stržínkem (ANO), policií, hasiči, rybáři, zástupci České inspekce životního prostředí i Povodí Moravy. "Co se týká kyanidové havárie na Bečvě, sám jsem velmi nespokojený s tím, jak dlouho vyšetřování trvá. Na druhou stranu rozumím tomu, že pro pozdější neprůstřelnost důkazů u soudu je potřeba, aby byly co nejlépe podložené a mohly se o ně orgány činné v trestním řízení opřít, a mám v ně v tomto smyslu plnou důvěru. Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni," uvedl ministr.

Ze schůzky také vyplynulo, že by na Bečvě měl být trvalý monitoring kvality vody. V plánu je i vytvoření seznamu všech výpustí do toků a vyjasnění kompetencí složek zasahujících při událostech, jako byla právě ekologická havárie na Bečvě.

Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté, kteří čekají na výsledky znaleckých posudků. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři ze zasažené oblasti více než 40 tun ryb.

reklama