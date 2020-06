Polní cesty zadrží vodu, v Podyjí by jich mohlo vzniknout i 30

Petr Blažek 1.6.2020 18:10

Bohužel takovýto článek je jedním z mnoha který míchá ideologii s realitou.Polní cesta skutečně zvyšuje pestrost krajiny, ale o zadržení vody v půdě nemůže být ani řeč. Každá cesta,dokonce i pěšina se za deště stávají vodotečí zvláště když jsou ve svahu. Největším problémem moderního zemědělství s vodou je utužení půdy vlivem pojezdu zemědělských strojů. A touž jinak nebude. Žádný zapálený městský ekolog se nevzdá své práce v kanceláři a nepůjde pracovat rukama to je realita. Už několik století z venkova utíkají lidé za lepším do měst. V České republice momentálně v zemědělství nepracuje ani 1 % lidí. Proto se používá stále větší a výkonnější a bohužel těžší technika.

Při obdělávání pole se musíte na kraji otáčet .Tomu se říká souvratě. A tyto souvratě jsou většinou o 30-50% více utužené než zbytek pole. Snadno to poznáte když jsou vlhké zimy tak tam stojí voda. Zatímco na 100 ha polí dělá souvrať 3-5%, když to pole rozdělíte na 3-4 stoupne vám poměr souvratí až na 15-20%. A z těchto špatně obdělaných pruhů polí vám začne první odtékat voda. A když teče voda tak sebou strhává všechno včetně půdy. Ale i to nejhůře zpracované pole vsákne více vody než uježděná ztvrdlá polní cesta.

Odpovědět