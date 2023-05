Polsko po zásahu EU zrušilo vlastní omezení dovozu ukrajinského obilí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Polsko zrušilo jednostranné omezení dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny. Země tak reagovala na krok Evropské komise (EK), která omezila import do pěti zemí unijního bloku včetně Polska. Komise dříve po dohodě s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem a Rumunskem zavedla opatření, která pozastavují dovoz ukrajinských plodin do těchto zemí.

Unijní exekutiva konkrétně do 5. června rozhodla o pozastavení dovozu ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen do pětice jmenovaných evropských států. Vedly ji k tomu jejich stížnosti, že levné zemědělské plodiny z Ukrajiny způsobily problémy domácím zemědělcům s prodejem jejich produkce. Do dalších zemí unijního bloku mohou ukrajinské plodiny dál plynout bez omezení.

Krok komise přivítal polský premiér Mateusz Morawiecki. "Omezení Evropské komise vztahující se na zemědělskou produkci z Ukrajiny odpovídají očekávání ohledně snížení napětí na domácím trhu," řekl premiér. Dohodu s unijní exekutivou označil za výsledek "velmi intenzivního jednání s Ukrajinou i Evropskou komisí".

Podle unijního opatření bude přes Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko nadále možný tranzit ukrajinské produkce určené pro jiné země. Součástí unijních regulací je také finanční podpora místním zemědělcům v pětici zemí v celkové výši 100 milionů eur (přibližně 2,4 miliardy Kč).

EU loni v rámci pomoci Ukrajině, na jejíž ekonomiku i zemědělství těžce dopadá ruská vojenská invaze, schválila roční pozastavení cel na veškeré zemědělské a potravinářské zboží. Obiloviny a další produkty měly evropskými zeměmi především putovat směrem do afrických či blízkovýchodních států.

