Polský lesník ztratil před 23 lety v lese snubní prsten, nyní ho našli hledači pokladů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polský lesník poprosil členy klubu hledačů pokladů, aby mu pomohli uklidit les u Bydhoště na severozápadě země od hřebů. Kousek od lesní cesty hledači našli i snubní prsten, který lesník Adam Kata ztratil hned po svatbě před 23 lety, uvedla na svém webu televize TVN 24. Objevem se na sociálních sítích pochlubili i nálezci.

Členové historického a archeologického klubu hledali po lesních cestách na rozloze 1800 hektarů v lesnictví Żółwin hřebíky, které rozházel kdosi, kdo je umně přiletoval k podložkám, aby vždy mířily ostrou špičkou vzhůru. Lesník je přesvědčen, že "neznámý samaritán" se tímto způsobem pokouší bojovat proti prostituci: do lesa často zajíždějí zákazníci místních prostitutek namísto do hodinových hotelů. Po lese se také nelegálně prohánějí jezdci na čtyřkolkách a terénních motocyklech. Obětí pastí se ale stávali i cyklisté - a také sám lesník.

Hledači pokladů v lese našli kromě hřebíků i spoustu šrotu, vlásenek, mince z druhé světové války, které však z historického hlediska nepředstavovaly žádný poklad. A náhodou se podařilo najít i snubní prsten lesníka Katy.

"Krátce po svatbě jsem odjel do Německa sklízet chřest. Byla to těžká dřina, zhubl jsem o 15 kilogramů. Prsten mi po prstu klouzal," zavzpomínal Kata. Když se vrátil do práce v lese, jednou s rukavicí sejmul i prsten - a ten pak už jen marně hledal, než po pár měsících pátrání vzdal. Teď před pátrači zažertoval, že možná najdou i jeho prstýnek. V úspěch ale nikdo doopravdy nevěřil.

"Už dřív jsme prstýnky hledali, ale obvykle to bylo na něčí zahrádce. Sotva lze najít prsten po 23 letech na 1800 hektarech. Ale když už jsme odcházeli, kolega mávl hledačkou metr od cesty - a už se radoval z nálezu," vylíčil Piotr Glimasiński.

Ukázalo se, že jde o lesníkův prsten. Háček je jen v tom, že se prsten už na lesníkův prst nevejde. Lesník se zapřísahá, že od svatby nepřibral, ale ruce mu zhrubly a zesílily prací v lese.

reklama