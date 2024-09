Porušení zákazu kotlů budou obce nejprve řešit domluvou. Sankcí až v krajním případě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Deyan Georgiev / Shutterstock Oheň v kotli

Obce zatím neplánují plošné kontroly zákazu kotlů první a druhé emisní třídy, provádět je budou podle stavu v lokalitě a na základě shromážděných poznatků. Prioritou podle nich bude informování domácností o možnostech výměny. Porušení zákazu pak chtějí nejprve řešit domluvou a poučením, případná sankce je až nejzazší možností řešení situace. Na dotaz ČTK to uvedl Svaz měst a obcí ČR. Zákaz kotlů, které nesplňují parametry třetí a vyšší emisní třídy, platí od neděle. Podle odhadů Asociace podniků topenářské techniky je ale v Česku nadále v provozu kolem 150 000 nevyhovujících kotlů.Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50 000 korun, a to opakovaně. Kontroly dodržování zákazu budou mít na starosti obce.

"Ke kontrolám či dohlídkám budou obce přistupovat pouze v nutných případech zejména podle hodnocení stavu v obci či konkrétní lokality na podkladě vlastních poznatků, případně od obyvatel," uvedl místopředseda svazu a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

Obce podle něj budou k domácnostem se starými kotli přistupovat citlivě, s ohledem na aktuální situaci a potřeby obyvatel. "Prioritou bude informování občanů o možnostech výměny kotlů, zejména prostřednictvím kotlíkových dotací nebo dalších dotačních programů, které mohou výrazně snížit finanční zátěž spojenou s výměnou starého kotle. V řadě případů budou obce preferovat domluvu a snahu o nalezení řešení, které bude pro občany přijatelnější než okamžité sankcionování," podotkl Drahovzal. Podle něj bude případná pokuta až nejzazší možností.

Podle svazu se budou obce snažit najít rovnováhu mezi potřebami životního prostředí a praktickými možnostmi domácností. "Proto bude kladen důraz na komunikaci a informování občanů o jejich možnostech a povinnostech. Mnoho obcí již v minulých měsících zahájilo osvětové kampaně a poskytovalo poradenství v této oblasti, což bude pokračovat i nyní po zavedení zákazu," připomněl Drahovzal.

Poptávka po výměnách kotlů sice podle výrobců v posledních týdnech razantně vzrostla, většina objednávek se ale do začátku zákazu nestihla vyřídit. "Ale topenářské firmy stále mají kapacity provést výměnu do konce letošního roku v případě, že se výměna objedná do poloviny září," uvedl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka.

