Poslední tři dny byly nejteplejší v zaznamenané historii, tvrdí američtí vědci

Miloš Zahradník 6.7.2023 16:17

Vcerejsek byl zatim nejprelidnenejsim dnem v historii teto planety... Takovyhle titulek by mohly noviny uverejnit kazdy ze cca 27 000 dnu, co uplynuly od ukonceni ww2 tedy za poslednich 75 let (mozna by par dni chybelo v dobach vrcholici genocidy v Kambodzi ci Rwande apod. ) Pokud "vedci" z IPCC chteji podobne smesnym zpusobem presentovat plody svych "zkoumani", je to jejich volba

