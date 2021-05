Posudek k případu otrávené Bečvy je hotový. Policie čeká na jeho doručení

Pavel Hanzl 3.5.2021 13:56

Fakt dobrý!!! Týden se budou "doručovat materiály" a pak bude s nimi policie pracovat!!

Já bych je vypráskal všechny do soukromé sféry, kdy dostanou plat za to, co skutečně UDĚLAJÍ!!!!

To by byl najednou švunk a to by materiály byly na stole do PĚTI MINUT!!

