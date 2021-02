Potřebujeme konec uhlí dříve, než doporučila uhelná komise, vzkazuje vládě Praha

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín „Šedesát procent emisí CO2 Prahy je přitom způsobeno dodávkou elektřiny a tepla vyráběných z uhelných zdrojů. Proto je pro hlavní město tak důležité, aby k odstavení využívání uhlí došlo co nejdřív,“ vysvětluje Petr Hlubuček.

Rada hl. m. Prahy dnes vyzvala vládu, aby jako termín odklonu od uhlí stanovila rok 2033, nikoli rok 2038, jak doporučila Uhelná komise. Pokud by vláda čekala s odstavováním uhelných zdrojů sedmnáct let, nesplnila by svůj klimatický závazek ani Česká republika a zřejmě ani Praha, upozorňuje hlavní město.

Česká republika se svým podpisem Pařížské klimatické dohody zavázala ke snižování produkce skleníkových plynů na svém území. Zrovna tak schválilo svůj klimatický závazek i hlavní město Praha. Jak však ukazují čísla z posledních let, množství uhlíkových emisí se České republice snižovat nedaří.

„Podle Evropské agentury pro životní prostředí zemře v České republice kvůli znečištění prostředí předčasně 10 tisíc lidí každý rok. Hlavním zdrojem tohoto znečištění je především spalování uhlí,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. „ Samosprávy mohou udělat hodně, ale bez aktivity státu neuspějeme. Za Prahu apelujeme na vládu, aby pro přechod na udržitelnější energetiku a průmysl intenzivně řešila využití evropských peněz,“dodává primátor.

Česká vláda v roce 2019 zřídila Uhelnou komisi, která měla připravit podklady pro rozhodnutí o termínu ukončení využívání uhlí. Uhelná komise se rozhodovala mezi rokem 2033 a 2038 a doporučila vládě ten pozdější.

Provoz uhelných elektráren ale bude zřejmě ve zmíněném období značně nákladný kvůli vzrůstajícím cenám emisních povolenek, a to se promítne do veřejných rozpočtů i ceny elektrické energie pro koncové uživatele.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Hydroizolační folie s fotovoltaickými panely na střeše Nové scény

Hlavní město Praha si stanovilo ambiciózní cíle a přijalo v roce 2019 svůj klimatický závazek snížit emise CO2 o 45 procent do roku 2030 oproti stavu v roce 2010 a směřovat k uhlíkové neutralitě do roku 2050.

„Šedesát procent emisí CO2 Prahy je přitom způsobeno dodávkou elektřiny a tepla vyráběných z uhelných zdrojů. Proto je pro hlavní město tak důležité, aby k odstavení využívání uhlí došlo co nejdřív,“ vysvětluje náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Praha sama je připravena přispět rozvoji nových obnovitelných zdrojů elektřiny jejich instalací na městské budovy a založením Pražského společenství obnovitelné energie. Ukončení provozu uhelných elektráren v roce 2033 přitom nijak neohrožuje energetickou bezpečnost České republiky, pokud budou bezodkladně zahájeny práce na nahrazení uhlí bezemisními a nízkoemisními zdroji.

Čerpání evropských fondů určených zejména na změnu v energetice (Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci, Fond obnovy) bude možné v příštích sedmi až desíti letech. Pokud vláda vyšle signál, že uhlí budeme využívat až do roku 2038, sníží se motivace řešit transformaci nyní dostupnými penězi. Ohrozilo by to jejich efektivní čerpání i projekty, které mohou pomoci oživení krajů. Kvůli rostoucí ceně emisních povolenek přestane být také většina uhelných elektráren v ČR a Německu konkurenceschopná kolem roku 2030.

