Použité testy se ve školách budou vyhazovat v pytlích do běžných kontejnerů

Podle MŽP v případě použitých antigenních testů pro samotestování nejde o nebezpečný odpad vyžadující speciální likvidaci, jako je to třeba u infekčního odpadu v nemocnicích.

Testovací sady použité při samotestování žáků ve školách se podobně jako třeba roušky budou vyhazovat v pytlích do běžných kontejnerů na směsný komunální odpad. Vyplývá to z návodu na testování, který ministerstvo školství zaslalo do škol. Úřad se v metodice odkazuje na stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP), které v únoru vydalo pokyn k zacházení s odpadem z antigenních testů určených k samotestování osob. V něm odbor odpadů doporučil zařadit odpad ze sebetestování pomocí antigenních testů jako běžný směsný komunální odpad.

Od pondělí se vrátí do lavic část žáků prvního stupně základních škol a předškoláci do školek. Třídy na prvním stupni se budou střídat po týdnu v prezenční a distanční výuce. Děti se budou ve školách dvakrát týdně testovat, a to v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy se samoodběrem. Pokud někomu ze třídy vyjde test pozitivní, bude muset absolvovat přesnější PCR test. Až pokud se pozitivní výsledek potvrdí, budou muset testy podstoupit jeho spolužáci, kteří se s ním potkali za poslední dva dny. Když žákovi vyjde pozitivní antigenní test po víkendu v pondělí, bude muset školu ihned opustit jen on. Ve čtvrtek, případně jakýkoli jiný den kromě pondělí bude muset domů do karantény celá jeho třída, kde počká, jak dopadne PCR test dotyčného žáka.

Použité testovací sady budou žáci ve škole vyhazovat do určeného odpadkového koše. Instrukce, které ministerstvo školství tento týden poslalo do škol, popisují jednotlivé kroky nakládání s odpadem. Návod se odkazuje na stanovisko MŽP platné od 26. února. V koši by podle něj měl být pytel o tloušťce alespoň 0,2 milimetru. Pokud je pytel z tenčího materiálu, mají se do sebe vložit dva pytle.

Podle MŽP v případě použitých antigenních testů pro samotestování nejde o nebezpečný odpad vyžadující speciální likvidaci, jako je to třeba u infekčního odpadu v nemocnicích. "Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady," píše se v metodice odboru odpadů MŽP.

Ministerstvo školství v souladu se stanoviskem MŽP školy informovalo, že pytel se má bezprostředně po dokončení testování v daném dni zavázat, zvenku ošetřit dezinfekcí a odnést do černého kontejneru na směsný komunální odpad. Spolu s použitými testy se tímto způsobem dají vyhodit i ochranné pomůcky, jako jsou použité rukavice nebo roušky, sdělil úřad. Upozornil zároveň, že při nakládání s odpadem je vhodné používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a následně si vydezinfikovat ruce.

