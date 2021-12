Povinná vodítka v Praze nebudou, o regulaci pohybu psů se bude dál jednat

Foto | REVOLT / REVOLT / Unsplah V aktuální vyhlášce je formulace, podle které je zakázáno "nechat volně pobíhat psy". V původním návrhu bylo explicitně řečeno, že pes musí být na vodítku. Ilustrační foto

Praha do připravované novely vyhlášky o veřejné zeleni nepřidá formulaci o povinném používání vodítek pro psy. Novinářům to řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). V novele zůstane původní formulace, že majitelé musí mít psy pod kontrolou. Nově budou vyjmenována místa, kde bude povolen jejich volný pohyb. O regulaci pohyby psů v metropoli chce náměstek dále jednat, zejména v souvislosti s tzv. bojovými plemeny.

V aktuální vyhlášce je formulace, podle které je zakázáno "nechat volně pobíhat psy". V původním návrhu bylo explicitně řečeno, že pes musí být na vodítku. Podle Hlubučka to však při projednávání vyhlášky narazilo na námitky, takže magistrát nakonec nechá původní znění. Do vyhlášky pak přibude seznam míst s povoleným volným pohybem psů, která vybraly městské části.

"Počítám, že vyhláška bude na lednovém zastupitelstvu, pokud to stihneme," řekl náměstek. Dodal, že by zároveň chtěl otevřít diskusi o komplexnější regulaci pohybu psů ve městech, a to i v souvislosti s případy napadení lidí bojovými plemeny, jako jsou například pitbulteriéři, rotvajleři nebo dobrmani.

Hlubuček se chce inspirovat v zahraničí, kde podle něj podobné regulace existují. "Jsou města, která to mají upravené tak, že kdo má takovéto plemeno, tak musí mít jak pes, tak jeho majitel průkaz o tom, že prošli nějakým výcvikem a mají nějaké zkoušky," řekl.

Dodal však, že k podobné úpravě by byla nutná změna zákona a Praha ji tak nemůže stanovit sama. "Chtěl bych, abychom diskusi vedli s našimi poslanci a ostatními městy," uvedl s tím, že do debaty by chtěl zapojit i odborné kynologické organizace či veterinární správu. "Chci, abychom našli nějakou společenskou shodu, která nebude snadná," zakončil.

Připravovaná novela vyhlášky o zeleni vznikla primárně za účelem úpravy omezení v městských parcích a má zjednodušit vymezení veřejné zeleně. Podle návrhu by měl zmizet zákaz vstupu na trávníky, jízdy na koloběžce, koupání ve vodních nádržích a v zimě zákaz sáňkování a běžkování. Nynější vyhláška z roku 2001 se dočkala kritiky letos v únoru, kdy strážníci vykázali z petřínského kopce sáňkující děti.

