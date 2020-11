Povodí Moravy letos odklidí z Brněnské přehrady 500 tun naplavenin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | facebook.com Zatímco v předchozích suchých letech odklidilo Povodí Moravy z brněnské nádrže okolo 20 tun naplavenin, jen po červnových vydatných deštích šlo o 300 tun, v říjnu pak splavily vysoké průtoky do přehrady odhadem dalších 200 tun dřeva a dalšího materiálu.

Povodí Moravy letos odklidí z Brněnské přehrady celkem asi 500 tun naplavenin, je to výrazně více než obvykle. Mohou za to letošní nadprůměrné srážky a vzestupy hladin řek, uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Více naplavenin pracovníci státního podniku odklidili i z dalších vodních nádrží.

Zatímco v předchozích suchých letech odklidilo Povodí Moravy z brněnské nádrže okolo 20 tun naplavenin, jen po červnových vydatných deštích šlo o 300 tun, v říjnu pak splavily vysoké průtoky do přehrady odhadem dalších 200 tun dřeva a dalšího materiálu. Vodohospodáři je začali odklízet na konci minulého týdne.

"Největší objem spláví se nacházel u hráze brněnské přehrady, s bagry a další těžkou technikou jsme zasahovali i u areálu dopravního podniku, na Rokli i na Rakovci, tedy především v zátokách, kam splaveniny odnesl vítr," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Státní podnik v tomto období obvykle začíná snižovat hladinu v nádrži na takzvaně zimní úroveň. Nízká hladina by ale úklid znemožnila, povodí proto snižování na zimní hladinu odložilo na dobu po dokončení těžby.

Vodohospodáři bagry a jeřáby naplaveniny odstraňují z hladiny, naloží na nákladní auta a odvezou na meziskládku. Pak materiál usuší a roztřídí na plasty, dřevo a další. Pak lze naplaveniny ekologicky zlikvidovat.

Kromě naplavenin z Brněnské přehrady si vodohospodáři museli poradit po říjnové povodni také s 50 tunami takzvaných spláví v novomlýnských nádržích. Dalších 30 tun bylo v nádrži Luhačovice a také Bystřička. Značné množství především dřevní hmoty zachytila norná stěna v Podhradském rybníku na Prostějovsku. Zabránila splavení přibližně 120 tun materiálu do vodní nádrže Plumlov.

"Výrazným zvýšením hladin vodních toků se do řek dostává množství větví, odpadků a dalšího materiálu, který pak voda unáší. Vodní nádrže, které povodňové průtoky zachytávají a transformují, zachytí také obrovské množství spláví, které proud a vítr přinese do zátok a k hrázím vodních nádrží. Nejvíce materiálu se dostává do nádrží na středních a dolních tocích," uvedl Gargulák.

Některé druhy splaveného materiálu přitom zhoršují kvalitu vody v nádržích. Kromě přírodního materiálu se do řek při zvýšených průtocích mohou dostat i předměty a materiály třeba z načerno založených skládek.

