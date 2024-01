Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Povodí Vltavy ponechá zvýšený odtok z lipenské přehrady zřejmě až do středy. Nyní z nádrže už druhým týdnem odtéká kolem 90 krychlových metrů vody za vteřinu. Povodí tím uvolňuje kapacitu v přehradě, řekl mluvčí Hugo Roldán. Kvůli vyššímu odtoku stále zůstává na Vltavě pod přehradou druhý povodňový stupeň v Českém Krumlově a Vyšším Brodě a první povodňový stupeň v Zátoni na Českokrumlovsku.

"Předpověď počasí je příznivá, nemělo by pršet a ani přijít obleva. To znamená, že by se nám mělo podařit snížit hladinu přehrady a vytvořit si prostor pro případné zadržení vody. Ve středu bychom pak možná začali se snižováním odtoku," uvedl Roldán.

Hladina lipenské nádrže je momentálně na úrovni nadmořské výšky 724,31 metru. Za týden klesla o více než půl metru. Přehrada je největší vodní plochou v České republice, má rozlohu téměř 49 kilometrů čtverečních. Lipenská nádrž zadržuje více než 300 milionů krychlových metrů vody. Hladina se zvýšila na přelomu roku kvůli dešti a tání sněhu, což způsobilo intenzivní přítok do přehrady. V jednu chvíli činil 160 krychlových metrů za vteřinu, nyní se pohybuje kolem 35 krychlových metrů vody za vteřinu.

Český Krumlov a Vyšší Brod zůstávají posledními dvěma místy v republice, kde platí druhý povodňový stupeň. Ostatní řeky se po deštích už vrátily do normálního stavu. V Českém Krumlově i Vyšším Brodě se v posledních dnech výška hladiny mění minimálně. Podle hydrologů se tam řeka vrátí do normálu až ve chvíli, kdy se sníží odtok z Lipna. V Českém Krumlově byla koncem prosince a na začátku ledna několik dní hladina na třetím, tedy nejvyšším povodňovém stupni.

