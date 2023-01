Powell: Americká centrální banka potřebuje k boji proti inflaci nezávislost, neměla by řešit ekologii

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nezávislost americké centrální banky (Fed) na politických vlivech je klíčová pro její schopnost bojovat s vysokou inflací, uvedl její šéf Jerome Powell. Dodal, že Fed by za současné situace neměl využívat své nástroje k podpoře ekologických cílů. Reagoval tak na výzvy některých amerických zákonodárců, aby centrální banka využila svých pravomocí k boji proti klimatickým změnám, napsal server CNBC.

"Obnovení cenové stability může v době vysoké inflace vyžadovat opatření, která jsou v krátkodobém horizontu nepopulární, protože zvyšujeme úrokové sazby, abychom zpomalili ekonomiku," uvedl Powell v projevu na fóru věnovaném nezávislosti centrálních bank ve Stockholmu. "Absence přímé politické kontroly nad našimi rozhodnutími nám umožňuje podnikat potřebná opatření bez zohledňování krátkodobých politických faktorů," dodal.

Fed by se podle Powella měl držet svého poslání a nestanovovat si nové cíle bez zákonného mandátu. "Rozhodnutí o politikách, které se přímo zabývají řešením klimatických změn, by měly činit volené orgány, které by tak měly odrážet vůli veřejnosti vyjádřenou ve volbách," uvedl šéf Fedu. "Bez výslovné legislativy Kongresu by bylo nevhodné, abychom využívali měnovou politiku či dozorčí nástroje k podpoře zelenější ekonomiky či dosažení dalších cílů souvisejících s klimatem," dodal.

