Pozůstatky nosorožce Zamby jsou v Ústí, muzeum je schovalo do depozitáře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | zoousti.cz Zamba byla ve své době také nejstarším nosorožcem v Unii českých a slovenských zoo.

Pozůstatky posledního chovaného nosorožce tuponosého v ústecké zoo, samice Zamby, se 7. března vrátily do Ústí nad Labem. Muzeum je schovalo do depozitáře. Kosti, kůže a rohy budou sloužit vědeckým účelům. Ředitel muzea Václav Houfek nevyloučil, že je v budoucnu uvidí i veřejnost. Zatím to však v plánu není, řekl ČTK.

"My to máme v tuto chvíli zakonzervované, ale nemáme vytvořený model preparátu. Zjednodušeně řečeno je to hromada kostí a kůže, takže to v tuto chvíli nelze vystavit," uvedl Houfek. Připustil ale, že by se při zvláštní příležitosti a za předpokladu investice mohla Zamba přeci jen vystavit. V tuto chvíli jsou pozůstatky umístěny v depozitáři a budou sloužit pro vědecké a výzkumné účely.

Kosti váží 125 kilogramů, každá byla pečlivě zaprotokolována. "Předává se to kost po kosti. Kadávr (mtrvola zvířete) je vypreparovaný, ale je na části. Je to i lépe skladovatelné," uvedl k procesu Houfek. Kůže zvířete byla muzeu postoupena již v prosinci roku 2022, rohy byly umístěny v muzeu krátce po pitvě zvířete v roce 2019.

Ústecká zoo byla nucena Zambu kvůli zdravotním problémům souvisejícím s jejím vysokým věkem utratit v létě 2019. Její pozůstatky byly poskytnuty muzeu v Protivíně, přestože o zvíře projevilo zájem i ústecké muzeum. Po dohodě se všemi zúčastněnými stranami nyní současné vedení zoo nosorožce vrátilo do Ústí nad Labem. "Jsem ráda, že se nám podařilo po mnoha náročných jednáních dospět se všemi zúčastněnými stranami ke shodě a najít cestu, jak začlenit Zambu do zoologických sbírek ústeckého muzea,“ popsala ředitelka zoo Ilona Pšenková.

