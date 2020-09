Prachatice otevřely nové ekologické centrum v bývalých prostorách školy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | prachatice.eu Samostatné Centrum ekologické výchovy Dřípatka vzniklo v roce 1991. Nabízí výukové programy pro školy, kroužky, dětské tábory, semináře, vydává publikace, poskytuje pomůcky pro ekologickou výchovu, má knihovnu i ubytování.

Prachatice otevřely Centrum ekologické výchovy Dřípatka, přestěhované z nevyhovujících prostor do části základní školy Na Zlaté stezce. Byla to jedna z hlavních letošních investic města za 22,7 milionu. Sumou devíti milionů přispěl kraj, dal je radnici jako formu nájemného na 16 let předem a prostřednictvím domu dětí a mládeže (DDM) bude nově Dřípatku zřizovat. V centru jsou učebny i ubytovací kapacita pro 46 lidí.

Organizace sídlila v nevhodných prostorách z azbestu, poblíž základní školy ve Vodňanské ulici. "Ten domek byl tenkrát stavěný jako stavba dočasná, z azbestu a z jednoduchých konstrukcí. Bylo zřejmé už dlouhá léta, že je to nevyhovující prostor," řekl starosta Martin Malý (Nezávislí).

Když se uvolnily pavilony školy Na Zlaté stezce, protože klesl počet dětí, a využívaly se jako sklady, radní rozhodli, že je přebudují pro potřeby Dřípatky. S krajem se město dohodlo, že jako předplácené nájemné na 16 let dopředu přispěje devíti miliony. Kraj je nově zřizovatelem centra, místo dosavadní školy ve Vodňanské ulici.

"Dřípatka má teď nádherné nové zázemí. Nejsou to jenom učebny, ale zároveň i ubytovací kapacita se 46 lůžky, protože ekologická výchova není živá jenom z toho, že tam chodí místní. Řada aktivit se k nám jezdí vzdělávat a potřebují odpovídající zázemí a ubytování," řekl starosta.

Dřípatka má tradici. U zrodu Dřípatky stáli v roce 1967 ochránce přírody Bohuslav Nauš a učitel Aleš Záveský, který ve městě vyhlásil školní přírodní rezervaci Pod Vyhlídkou, první v ČR. Za vzděláním tam jezdí lidé z celé republiky. Zajímavostí je, že ředitelem Domu dětí a mládeže je Jiří Machart, Záveského žák.

Prachatice, v nichž žije téměř 11.000 lidí, mají letos vyrovnaný rozpočet s výdaji 285,6 milionu korun a stejně vysokými příjmy. Město letos investuje 55 milionů Kč.

