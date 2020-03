Praha 12 chce školy se zelenými střechami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tom Grundy / Shutterstock Školy a školky v Praze 12 by měly být v budoucnu opatřeny zelenými střechami. / Ilustrační foto

Školy a školky v Praze 12 by měly být v budoucnu opatřeny zelenými střechami. Mimo jiné se tak ušetří na platbách za odvádění dešťových vod do kanalizace. Zelenou střechou bude letos opatřena Mateřská škola Jahůdka, v příštím roce by se jí měla dočkat Mateřská škola Pastelka. Nyní radnice vytipovává další vhodné objekty. V pátek to řekla místostarostka Eva Tylová (Piráti s podporou Zelených).

"Zelené střechy jsou velice perspektivní, protože základní a mateřské školy na Praze 12 platí za odvod dešťové vody do kanalizace více než 1,5 milionu korun," řekla Tylová, která je místostarostkou pro územní rozvoj a životní prostředí. Dále uvedla, že školky nyní platí za tuto službu 30 až 50 tisíc za rok, základní školy 120 až 150 tisíc korun za rok. "Pokud by tyto budovy měly zelené střechy, platba za odvod by se násobila koeficientem 0,05. Cena by tak výrazně klesla," dodala.

Mateřská škola Pastelka v Platónově ulici by v létě 2021 měla mít nová okna, topení a centrální vzduchotechniku, zajišťující zdravé klima v místnosti. Budova by se měla zateplit a opatřit zelenou střechou. Náklady odhaduje Tylová na 15 až 20 milionů korun. Modřanská radnice plánuje na rekonstrukci Pastelky požádat v březnu 2020 o dotaci ministerstvo životního prostředí v rámci Výzvy Operačního programu Životního prostředí. Finančně by se měl podílet i pražský magistrát, deset procent plánovaných výdajů uhradí radnice městské části. Podle místostarostky podmiňuje získání státní dotace opravu školky.

Radní vyhledávají budovy škol a školek, které by v budoucnosti také mohly být opatřeny zelenými střechami. Slibují si od toho snížení energetické náročnosti těchto budov. Podle místostarostky však mohou zelené střechy vznikat pouze na školních budovách, které nebyly rekonstruované v posledních pěti letech. Úpravy všech školních budov na Praze 12 by podle místostarostky stály miliony. I na ně by proto pravděpodobně žádali dotaci.

Ve čtyřtřídní školce Pastelka jsou děti vedeny podle alternativního vzdělávacího programu Začít spolu. Školka Jahůdka je v Krouzově ulici. Základem tamního školního vzdělávacího programu je osobnostně orientovaná předškolní výchova.

V Praze 12 tvoří koalici zástupci Pirátů, ODS, TOP 09 a Zelených. Praha 12, kde žije 56.617 obyvatel, zahrnuje celá katastrální území Cholupic, Kamýku, Komořan, Modřan a Točné.

