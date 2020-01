Praha na jaře rozhodne, jak bude nakládat s kaly z odpadních vod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Pražský magistrát bude letos řešit, jak bude do budoucna nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. / Ilustrační foto

Pražský magistrát bude letos řešit, jak bude do budoucna nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. Rozhodnutí, jak bude postupovat, by mělo padnout v průběhu jara. V rozhovoru to novinářům řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). V současnosti je město domluveno s několika zemědělci za Prahou a vyváží kaly za úplatu na jejich pole. Zabývat se bude vedení města letos také rekonstrukci vodovodního přivaděče z výrobny vody v Káraném a opravou vodárny v Podolí.

Podle náměstka město nyní zvažuje, zda se vydá cestou takzvaného odstřeďování kalů a jeho následným pálením. Pokud se totiž kaly povede odstředit a zvýšit podíl sušiny na alespoň 30 procent, je možné jej spálit. "Máme první zkoušky v hnědouhelném kotli v Mělníku, kde se přidávalo k hnědému uhlí pět procent kalu. Zjistili jsme, že to má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí," řekl Hlubuček. Při spalování se takto dá získat teplo a elektřina.

Pokud se město rozhodne pro spalování, bude muset vyřešit, kde bude kaly pálit. Jednou z možností je vozit je do Mělníka. Druhou pak výstavba nového kotle ve spalovně v Malešicích, která patří hlavnímu městu. "Postavit takové zařízení ale není jednoduché. Je třeba vymyslet logistiku, jak kaly vozit, zda potrubím, vagóny, či auty. My bychom si měli do jara říct, jakou cestou jít a následně vytvoříme projekt," řekl Hlubuček.

V současné době město zemědělcům za odvoz platí. Podle Hlubučka jsou kaly z hlavního města kvalitní a neobsahují škodlivé látky.

Dalším projektem v rámci pražské vodohospodářské sítě je dokončit opravu Podolské vodárny. Oprava má skončit v září. Potřeba je zavést uhlíkové čištění vody, aby mohla být vodárna používána celoročně. Nyní slouží jen jako záložní zdroj. "Po rekonstrukci budeme připraveni na potenciální rozvoj vodárenské sítě a zvyšující se spotřebu vody," řekl Hlubuček.

Úprava vodárny městu následně umožní opravit přivaděče z Káraného, které jsou ve špatném stavu. "Řady jsou tam tři, dva jsou hlavní a významné, ale všechny jsou v dezolátním stavu. Bude třeba je průběžně měnit a mělo by se začít v tomto roce," řekl Hlubuček.

Vodovodní síť je v Praze dlouhá zhruba 3500 kilometrů a na starosti ji má městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Distribuci vody zajišťují na základě smlouvy o pronájmu PVK, které vlastí firma Veolia. Praha od francouzské společnosti koupila 49 procent akcií za 1,75 miliardy korun. Součástí dohody byla opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy firmě skončí smlouva s PVS na pronájem vodovodní infrastruktury.

