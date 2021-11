Praha pomůže lidem s dotacemi na solární panely i jejich instalací

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražané budou moci od 1. prosince vstoupit do městské organizace Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), která jim pomůže s instalací a provozem střešních solárních panelů. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) následně zajistí i instalaci panelů za výhodné ceny, sdělili zástupci magistrátu a THMP. Město plánuje fotovoltaiku instalovat také na svoje budovy, příští rok jich má být asi stovka.

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) řekl, že s ohledem na současný růst cen energií je cílem rozvoje fotovoltaiky v metropoli kromě ekologických přínosů také zajištění stabilních cen. O vstup do společenství, které zajistí i distribuci elektřiny do jiných odběrných míst, budou moci žádat společenství vlastníků, bytové družstva, majitelé rodinných domů, malí a střední podnikatelé i živnostníci pro své provozovny.

Pověřený ředitel PSOE Jaroslav Klusák řekl, že lidé budou moci na webu zvolit co potřebují a algoritmus jim najde vhodný dotační program a navrhne další postup. V případě soukromých subjektů chce podle něj organizace využívat dotační program Nová zelená úsporám, u veřejných organizací nový Modernizační fond. PSOE zájemcům bezplatně pomůže se získáním dotace a přípravou projektu. Po instalaci solárních panelů pak licenčně zaštítí jejich provoz a v případě přebytků zajistí distribuci energie do jiných do společenství zapojených objektů.

Město chce podle Hlubučka lidem usnadnit i samotnou instalaci panelů, což má zajistit THMP. "Městská společnost může pracovat s minimální marží a jako hlavní město budeme mít vliv na férovou cenu prací na pražském trhu," řekl Hlubuček. Firma zajistí instalace také pro městské budovy.

THMP má podle zástupců města a firmy vhodné know-how, protože se stará o městské veřejné osvětlení. "Disponujeme poměrně velkou kapacitou v přípravě projektů, máme vlastní elektroprojektanty, máme vlastní revizní techniky," uvedl ředitel firmy Tomáš Jílek. Dodal, že firma je schopná panely začít instalovat v horizontu několika měsíců a v plánu je i využití servisního dispečinku firmy k monitoringu zařízení.

Město plánuje prostřednictvím firmy panely instalovat i na svých budovách. Podle dřívějších vyjádření je jich asi 7000 a příští rok by se měla fotovoltaika objevit na první zhruba stovce střech. Podle schválené klimatické strategie je cílem města do roku 2030 cílem instalovat panely na 20.000 pražských budov a získat stovky megawattů výkonu. Radní města nedávno schválili první projekt instalace panelů na bytovém domě Černém Mostě.

Podle nedávno zveřejněné analýzy, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost vypracovala konzultační společnost EkoWATT, mohou střechy rodinných a bytových domů v metropoli a jejím okolí poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice pro 120 000 až 170 000 domácností. Instalovaný výkon solárních elektráren v ČR jinak od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle odborníků je důvodem ukončení podpory oboru obnovitelných zdrojů po takzvaném solárním boomu.

