Praha poskytne sedm milionů pražské zoo na ochranu biodiverzity

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha

Pražský magistrát poskytne Zoo Praha zhruba sedm milionů korun na takzvané in-situ projekty, tedy projekty na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. Rozhodli o tom pražští radní na včerejším jednání. Peníze půjdou z projektu s názvem pětikoruna ze vstupu, ve kterém má být poskytnuto z každého vstupu do pražské zoo pět korun právě na ochranu biodiverzity. Finanční prostředky dá zoo například na projekty jako návrat divokých koní do východního Mongolska nebo na toulavý autobus v Kamerunu.

Zoo poskytne například 1,65 milionu Kč na projekt návratu divokých koní do východního Mongolska, kde je cílem rozšíření návratu koní Převalského do dalších oblastí jejich historického výskytu do Údolí klášterů ve východním Mongolsku. Na naučný program Toulavý autobus má putovat 1,3 milionu korun, což by mělo zlepšit přístup mladé generace k ochraně přírody a ohrožených druhů, zejména goril, a přispět k ochraně přírody v Kamerunu v biosférické rezervaci Dja. Zhruba 1,42 milionu Kč má pak být na podporu biosférické rezervace Dja na ochranu kriticky ohrožených druhů živočichů, jako jsou gorily nížinné, luskouni či sloni pralesní.

Peníze poputují také mimo jiné na podporu přírodní rezervace Ngoyla v Kamerunu, ochranu gaviála indického v Indii, bažanta Edwardsova ve Vietnamu, supa mrchožravého na Balkáně nebo morčáka paranského v Brazílii.

