Praha vypíše soutěž na podobu patic lamp, ve kterých budou dobíjecí stanice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | praha.eu

Pražský magistrát vypíše designovou soutěž na podobu nových patic lamp veřejného osvětlení, ve kterých budou dobíjecí stanice pro elektromobily. Novinářům to řekl dosluhující radní Jan Chabr (TOP 09). Nabíjecí stanice městská firma Technologie hlavního města (THMP) instaluje při modernizaci lamp. Na projektu spolupracuje s Pražskou energetikou (PRE). V Praze je zhruba 135 000 lamp veřejného osvětlení.

"Ukázalo se, že řešení, které bylo pilotní, v oblasti designu nesplňuje vždy přísné nároky na estetickou podobu - ať už ze strany občanů nebo památkářů. Tak jsme se rozhodli, že se vypíše soutěž na designové řešení spodku lampy. Aby to nebyla jen krabice, ale aby to splňovalo podmínky v rámci širšího centra a památkové rezervace," řekl Chabr. Nový design by měly lampy mít od přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

První lampy s nabíjecími stanicemi vznikly na Vinohradech, další se dokončují na Kamýku nebo v Praze 5. Připravených k výměně je aktuálně 150 lamp. Do roku 2024 a 2025 by jich mohly být tisíce, dodal radní. Podle dřívějších vyjádření má Praha do roku 2026 mít asi 3000 moderních lamp, tedy 6000 nabíječek.

Kvůli instalaci nabíjecích stanic je potřeba k lampám přivést nové kabely, které kapacitně zvládnou přivést energii pro lampu i nabíječku. Město proto spolupracuje s PRE a při výměnách kabelů současné vloží do chodníku i kabel pro nabíjecí stanici.

Proměna souvisí rovněž s normou pro automobily Euro 7, která by podle záměru Evropské komise měla začít platit v roce 2025 a fakticky by znemožnila výrobu automobilů bez elektropohonu. Podle odhadů má být v ČR v roce 2030 asi 500.000 až 700.000 elektromobilů, z toho asi třetina v Praze.

