Pražská firma znečistila pole na Prostějovsku tisíci tunami kalů

Břetislav Machaček 18.12.2020 17:06 Reaguje na rapl f

Vaše žumpa bývala kdysi čisté EKO hnojivo sestávající se z exkrementů, moči, vody, v "lepších" rodinách toaletního papíru, jinde novin a u velmi chudých rodin používali dokonce seno.

Pomeje z mytí nádobí sestávající z horké vody a zbytků potravy sežralo prase a mydliny z praní a koupání půda odbourala jako nic. Dnešní chemie z domácností, různých maloprovozů bez vlastních čistíren odpadních vod a jiné nečistoty z veřejné kanalizační sítě jsou už ale jiné "kafe". To už je slušný chemický koktejl, který

ani po vyčištění není bez naředění vhodný pro život ryb a jiných vodních organismů. Čistírenské kaly mají dnes charakter nebezpečného odpadu maximálně skládkovatelného a nebo určeného ke spálení. Takže ta paní opravdu provedla sviňárnu zvláště pak, pokud to bylo ve velké koncentraci na malé ploše. Pokud by ty kaly byly "neškodné", tak proč by se musely čistit i ty odpadní vody? To by je mohli vypouštět rovnou bez čištění, což se mimochodem děje při velkých deštích u kanalizací, ve kterých tečou společně splašky a dešťové vody. I ty by si zasloužily alespoň záchytné lapoly a hrubé

štěrkové filtry. Jinak vylévání i EKO žumpy na vlastní pozemek

by vám dnes neprošlo, pokud by vás naprášili sousedé, kteří mají jemné nosánky. Doba vašeho i mého mládí je nenávratně pryč a ta

paní opravdu pochybila.

Odpovědět