Pražská zoo vypustila přes stovku karasů obecných do rybníka v Přerově nad Labem

Tým Zoo Praha tento týden vypustil přes stovku karasů obecných do revitalizovaného Salvátorského rybníka v Přerově nad Labem. Tento druh ryb se oficiálně považuje za kriticky ohrožený, podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška prakticky vyhynulý. Na záchraně původního druhu karase obecného začala zoologická zahrada spolu s Akademií věd ČR pracovat již předloni v dubnu. Ryby vypustili například v listopadu do rybníku U Kamenného stolu v pražské Vinoři.

"Jde nám o navrácení ryby, která byla ještě do minulého století běžná a dnes je téměř vyhynulá, do české přírody, protože se o ní dá mluvit jako o 'deštníkovém druhu'. To znamená, když budeme chránit tento druh, budeme chránit takřka celý ekosystém, kde se můžou potom množit čolci, žáby a podobně," sdělil ČTK mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

Salvátorský rybník byl doporučen jako jeden z devíti organizací Sdružení místních samospráv, která má mimo jiné k dispozici databázi vodních ploch. Součástí revitalizace rybníka bylo odbahnění, oprava a zpevnění části břehu, výsadba stromů a úprava okolí. Přístup k rybníku je nově bezbariérový. Práce prováděné ve dvou etapách vyšly celkem na 15,5 milionu korun. Většinu hradila obec z vlastního rozpočtu, dva miliony získala z dotace kraje, výsadbu stromů podpořila Nadace ČEZ, řekl ČTK starosta obce Jiří Beneš (STAN).

Otevření nově revitalizovaného Salvátorského rybníka se vedle Beneše účastnila místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN), ředitel pražské zoo Miroslav Bobek a náměstkyně pražského primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti). Karase vypustil kurátor Zoo Praha pro obojživelníky a ryby Petr Velenský. Ryby se podařilo v rámci dlouhodobého projektu rozmnožit přímo v rybníčkách areálu zoologické zahrady.

Experti pražské zoo spolupracují s odborníky Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity. Geneticky zjišťují jestli karasové patří k linii dunajské nebo labské. "Chceme vrátit původní linii, tedy labskou, která se evolučně vyvíjela zde v prostředí střední Evropy. Populace by měla být čistá a životaschopná, aby se linie nekřížily," uvedl Mašek. Vyzdvihl také unikátnost aktuálního konání, podle něj není návrat zvířat ze skupiny obratlovců do české přírody úplně běžný.

