Přeměnou ulic chtějí Karlovy Vary zadržet dešťovou vodu ve městě

Karlovy Vary letos opraví Šeříkovou ulici v městské části Sedlec. Přeměnu ulice chce město využít jako vzorový projekt, jak řešit návrat zeleně do města a zadržet dešťovou vodu. Oprava bude stát 3,5 milionu korun, řekl náměstek primátorky Petr Bursík (ANO). Stavební práce začnou v první polovině října a potrvají asi 11 týdnů.

Při opravě bude použita speciální dlažba se sypkým materiálem, který bude propustný, ale zároveň bude schopen odfiltrovat ropné látky, které jsou na parkovištích. "Půjde tam o jímání dešťové vody tak, aby byl maximálně brán ohled na vsak, a to jak do půdy, tak i do zeleně, která tam bude," řekl Bursík.

V ulici by také měla být vysázena zeleň, která bude odolná a schopna takto zachycenou vodu využít. "Budou tam speciální stromové keře, které mají mělký kořenový systém," řekl náměstek.

Vedení města při návrhu spolupracovalo se Správou lázeňských parků, Kanceláří architektury města Karlovy Vary a Povodím Ohře. Pokud se projekt osvědčí, bude chtít radnice takto upravit i ostatní ulice v jiných částech Varů, například v Tuhnicích nebo v Rybářích. Město tím reaguje na tlak vodohospodářů i na všeobecnou snahu, zadržet vodu v krajině.

