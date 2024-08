Přerov vzdal odlov bobrů na Svrčově, bylo by to podle odborníků zbytečné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přerovská radnice v těchto dnech ustoupila od plánovaného záměru odlovit bobra evropského, který okupuje rybníky v oblasti přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov. Podle odborníků by byla tato iniciativa marná, bobry by totiž vzápětí na tomto místě nahradili jiní jedinci, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Aktivita bobrů na Svrčově vzrostla loni na podzim, na svědomí mají desítky poškozených stromů. Město o odlov zákonem chráněných bobrů požádalo kraj na začátku letošního roku, důvodem byla i obava o hráze.Bobři na Svrčově pobývají už delší dobu, ale loni na podzim se jejich aktivita vystupňovala, poškodili i desítky stromů. Z obav, aby hlodavci nepoškodili v ještě větší míře i hráze, požádalo město o odlov. "Žádost o odlov bobra evropského byla podána na Olomoucký kraj 31. ledna, zároveň s tímto byla podána žádost o poskytnutí náhrady škody ve výši 63 566 korun, která už byla v červnu městu Přerovu vyplacena," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Kraj si podle něj k této žádosti vyžádal nezávislý expertní posudek. Ze závěrů analýzy vyplynulo, že případný odlov by byl umožněn jen za předpokladu, že půjde o dočasné řešení. "Jinými slovy, pokud by byl bobr odloven, s vysokou pravděpodobností se sem stáhnou další jedinci. Naše úsilí by tak nebylo účinné, proto od tohoto záměru ustupujeme," doplnil vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb Petr Školoud.

Město situaci na místě monitoruje, kvůli obavě z poškození sleduje stav hrází. Úředníci odboru majetku podle Chalupové současně řeší možnosti jejich úprav tak, aby byly v co největší míře ochráněny před činností bobrů. "Tento zvířecí stavební inženýr totiž používá hráze jako skluzavku do vody a je schopen si v nich v řádu několika dnů vyhloubit svou noru. Pokud by se hráz protrhla, byly by škody nedozírné," uvedl Školoud.

Problémy s bobry řešila přerovská radnice již v roce 2016 v rekreační oblasti Laguna, kdy se chránění hlodavci zaměřili především na dřeviny rostoucí podél vodní plochy. Některé ze stromů muselo město tehdy dát pokácet, protože ohrožovaly okolí. O rok dříve podobné problémy řešili v nedalekém Lipníku nad Bečvou, kde bobři poničili část nově postavené cyklostezky. V roce 2018 zase bobři ohrožovali jeden z nejcennějších tuzemských romantických parků v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem, když se tam nastěhovali k velkému rybníku.

