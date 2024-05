Prezident Pavel: Malí čeští zemědělci se obávají spekulativních nákupů půdy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Malí čeští zemědělci se obávají spekulativních nákupů půdy. Vykupují ji investiční skupiny, často i ze zahraničí a bez jakéhokoliv vztahu k půdě. Vznikají tak velké celky, na nichž se hospodaří někdy i nešetrným způsobem, řekl včera o obsahu besedy s Asociací soukromých zemědělců v Kunvaldu na Orlickoústecku prezident Petr Pavel."Samozřejmě ten, kdo půdu vlastní a sám na ní hospodaří, k ní má jiný vztah než ten, kdo ji má pouze jako investici," uvedl Pavel .

Prohlédl si i rodinnou farmu svatý Ján v Kunvaldu. Pro něj je příkladem, jak se dá v malém hospodařit šetrně k přírodě a současně se vztahem k půdě.

Pavel také s farmáři diskutoval o komplexním pohledu na zemědělství. Kromě výnosů by měl zahrnovat i to, do jaké míry zemědělství řeší ohledy na přírodu, zachování kvality půdy, zadržování vody v krajině a vztah k půdě obecně. "To je věc, která se nedá měřit, ale která samozřejmě dává základ tomu, jak k půdě a přírodě vůbec přistupujeme," řekl Pavel.

Prezident si na Orlickoústecku prohlédl také Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, poobědval se starosty v Evropském domě v Králíkách a navštívil služebnu policie v tomto městě. Na závěr návštěvy Pardubického kraje přijel na Kramářovu chatu na Suchém vrchu, odkud sešel na dělostřeleckou tvrz Bouda, která byla součástí pohraničního opevnění Československa budovaného před druhou světovou válkou.

