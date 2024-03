Prezident podepsal odsun termínu vyřazování emisních povolenek o pět měsíců

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Firmy budou moci vyřazovat emisní povolenky za emise, které vypustily do ovzduší v předchozím roce, až k 30. září. Dosud tak musely učinit k 30. dubnu. Pětiměsíční odklad prezident Petr Pavel podepsal. Oznámil to dnes Hrad . Odklad se vztahuje také na termín, dokdy musí firmy příslušné množství povolenek nakoupit. Budou tak moci jejich nákup rozložit do delšího období. Cena povolenek je jedním z faktorů, které se promítají do cen energií.

Novelu o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů předložila skupina koaličních poslanců a dvou poslanců opozičního hnutí ANO v reakci na stejnou změnu evropské směrnice. Změnu připravilo ministerstvo životního prostředí, vláda by ale návrh nestihla prosadit včas. Firmy by tak musely nakupovat povolenky a vyřazovat již k letošnímu 30. dubnu.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Povinnost vyřadit emisní povolenky v množství odpovídajícím vypuštěným emisím ukládá dotčeným firmám zákon.

Evropský systém obchodování s emisemi je hlavním nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise. Letošní výnosy z povolenek by podle odhadů měly činit přes 40 miliard korun.

