Při stavbě Dukovan se nevydávejte maďarskou cestou, varuje expert Istrate

Kamil Krabice 30.3.2021 11:39

Jako obvykle plno propagandy a žádné čísla.

Není to náhodou tak že u nás máme ru elektrárny a z nich levnou elektřinu? Nebo si chcete zopakovat tu chybu s dostavbou Temelína, kdy americká dostavba byla stejně drahá jako elektrárna celá od Rosatommu?

Proč také investigativci nezveřejní výšku úplatků a záhadná zbohatnutí zájmových odeesáků a lidovců z té doby?

A to nemluvím o posledním případu v Usa, kdy po normální sněhové vánici byli lidé týden bez elektriky!!!

https://www.foxbusiness.com/energy/texas-in-a-third-world-situation-following-winter-storm-ex-shell-oil-president

Opravdu nekdo střízlivý to chce pustit sem?

To by mě zajímalo co bude mládež týden dělat bez školy (FB) a gedžetů...



Odpovědět