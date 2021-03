Poslanci a senátoři: Otevřený dopis premiérovi s výzvou k okamžitému odvolání ministra Karla Havlíčka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vážený pane předsedo vlády,my, níže uvedení členové Parlamentu ČR, Vás tímto vyzýváme k okamžitému odvolání ministra Karla Havlíčka ze všech vládních postů. Svým jednáním totiž ohrožuje bezpečnost naší země.

Bezpečnostní služby státu jasně doporučily nezvat Ruskou federaci do výběrového řízení na dostavbu Dukovan, odmítá to rovněž parlamentní opozice, bez jejíhož souhlasu nemá smysl projekt na dvacet let dopředu spouštět. Shoda ohledně možného přizvání Rosatomu do tendru ostatně není ani ve vládě samotné. Všechny tyto instance hodlá ministr Havlíček nyní obejít a zahájit tendr sám za sebe. Pokyn od jeho ministerstva, aby ČEZ oslovil čtyři uchazeče a předal jim zadávací dokumentaci, není nic jiného, než faktické zahájení tendru, jakkoli o tom ministerstvo s tzv. bezpečnostním dotazníkem mlží.

Naše země se právě nachází v ekonomicky i společensky nejkritičtějším období za desítky let. Podnikatelé, živnostníci a celé sektory naší ekonomiky bez nadsázky bojují o přežití. Země je ve stavu nouze. Veškerá pozornost ministra (a nezapomínejme, že Karel Havlíček vede ministerstva hned dvě) má být soustředěna na to, jak pomoci našim podnikatelům a ekonomice přečkat současnou krizi a co nejrychleji se po ní postavit na nohy. A také, jak pro to co nejstrategičtěji využít přes 170 miliard Kč z evropského fondu obnovy.

Ministr Havlíček se v této krizové situaci však stará o to, jak zajistit účast Rosatomu v projektu dostavby Dukovan. Tím jasně dokazuje, že zájmy naší země pro něj nejsou na prvním místě. Ministr Havlíček ohrožuje bezpečnost České republiky a měl by být okamžitě odvolán.

S pozdravem

Senátoři

Marek Hilšer

Mikuláš Bek

David Smoljak

Marek Ošťádal

Jan Horník

Miroslav Balatka

Jan Sobotka

Alena Dernerová

Karel Zitterbart

Václav Chaloupek

Pavel Kárník





Poslanci

Helena Langšádlová

Pavel Žáček

František Kopřiva

Petr Gazdík

Jan Farský

Tomáš Martínek

Ondřej Benešík

Jan Lipavský



