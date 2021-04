Pro zlepšení klimatické situace je zásadní spolupráce a diskuze o ekonomice, míní odborníci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Peter Craven / Flickr Také v otázce odpadů nestačí recyklace, ale je potřeba přejít na cirkulární ekonomiku, ve které se produkce odpadů minimalizuje. Zásadní je zejména v oblasti potravin, stavebnictví a spotřebního zboží.

Pro zlepšení světové klimatické situace je zásadní mezinárodní spolupráce na všech úrovních a spojení diskuze o změnách klimatu s diskuzí o povaze ekonomiky a spotřeby. Vyplynulo to z příspěvků online konference s účastí českých a tchaj-wanských odborníků, kterou zorganizoval pražský magistrát. Předseda komise Prahy pro udržitelnou ekonomiku a klima Martin Bursík například zmínil, že až třetinu tepla, které Praha spotřebuje, by v budoucnu mohla získávat z odpadních vod.

Praha plánuje do roku 2030 snížit produkci oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální. Podobné ambice má i Tchaj-wan. Jeho ministr zahraničí Joseph Wu na akci v online příspěvku zdůraznil, že globální změny klimatu a jejich sociální a politické důsledky v postižených zemích jsou ohrožením mezinárodní bezpečnosti. "Města hrají klíčovou roli v boji s globálním oteplováním," dodal. Praha a tchaj-wanská metropole Tchaj-pej jsou od loňska partnerskými městy.

Zakladatel Circular Taiwan FoundationCharles Y. Huang ve svém příspěvku řekl, že v oblasti ochrany klimatu je zásadní mezinárodní spolupráce. "V dalších 30 letech musíme spojit diskuzi o klimatické změně s diskuzí o ekonomice a obchodu," míní. Vedoucí skupiny pro cirkulární ekonomiku v komisi pražské rady pro udržitelnou energii a klima Vojtěch Vosecký v té souvislosti zdůraznil, že například v otázce odpadů nestačí recyklace, ale je potřeba přejít na cirkulární ekonomiku, ve které se produkce odpadů minimalizuje. Zásadní je to podle něj zejména v oblasti potravin, stavebnictví a spotřebního zboží.

Bursík konkrétně zmínil řadu plánovaných opatření. Jedním z nich je získávání tepla z odpadních vod, které jsou zahřáté. Podle Bursíka má voda kolem 15 stupňů Celsia a toto teplo by se dalo získávat s pomocí výměníků a využít pro vytápění, čímž by se snížila závislost města na teplu získávaném k životnímu prostředí nešetrnými způsoby. "To by dokázalo pokrýt asi třetinu tepla, které nyní musí být do Prahy přiváděno," řekl Bursík.

Kromě toho město plánuje například stavbu bioplynové stanice, která by vyráběla energii z bioodpadu, budování velkého množství nabíječek pro elektromobily nebo podporu výroby elektřiny solárními panely přímo na budovách. Tato a další opatření jsou součástí připravovaného plánu pro boj s klimatem, vycházejícího z městem schválené strategie.

