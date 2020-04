Prodej nových aut na LPG loni klesl o polovinu na 406 vozů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | David Villa / Flickr Prodej nových aut na zkapalněný ropný plyn LPG se loni snížil o polovinu na 406 vozů. / Ilustrační foto

Prodej nových aut na zkapalněný ropný plyn LPG se loni snížil o polovinu na 406 vozů. To je méně, než se prodalo například elektromobilů. Důvodem byla především omezená nabídka výrobců. Letos by měly prodeje díky novým modelům zvýšit nad 1000 vozidel. Oznámila to minulý týden Asociace LPG.

Většinu trhu aut na LPG stále tvoří přestavby. Podle statistiky ministerstva dopravy bylo v loňském roce v Česku provedeno 5869 přestaveb vozů na LPG. Cena přestavby benzínového vozu začíná zhruba na 28.000 Kč.

Přímo od výrobce v současnosti vyjíždí více vozů na stlačený zemní plyn. Zejména díky tomu, že tento pohon nabízí největší hráč na trhu Škoda Auto, se loni prodalo 1768 aut na CNG, z toho 1180 škodovek. Škoda navíc oznámila, že letos zavede CNG i do modelů Scala a Kamiq a také do nové Octavie.

Vozy na LPG v současnosti vyrábí zejména Renault, Dacia, Fiat nebo Opel. Nabídka se má letos rozšířit. "Po Capturu uvede Renault na trh také Clio na LPG. V aktuální situaci koronavirové pandemie a jejích pravděpodobných ekonomických dopadů podle odborníků možná význam LPG ještě poroste. Nižší kupní síla donutí lidi více přemýšlet o svých životních nákladech - a litr autoplynu je stále o polovinu levnější než litr benzínu nebo nafty," podotkl předseda asociace Ivan Indráček.

Více než osm milionů vozidel v rámci Evropy a přes 170.000 v Česku dělá z LPG podle České asociace LPG nejrozšířenější alternativní palivo.

