Prodlužování vyšetřování otravy Bečvy je pro rybáře zklamáním

Prodlužování vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku je pro jednatele severomoravského územního svazu rybářů Rostislava Trybučka zklamáním. V neděli skončila lhůta pro vypracování znaleckého posudku, který je pro policii klíčový. Znalec však požádal o její prodloužení a podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové nelze odhadovat, kolik času bude na zpracování potřebných materiálů potřebovat.

"Já jsem byl velkým optimistou, že toho 20. prosince nám po třech měsících sdělí, kdo to udělal. Věřil jsem tomu. Nechápu, co se ještě zkoumá dál. Jsem hrozně moc zklamaný. Jestli je to ale k dobru věci, že se opravdu ještě něco potřebuje doladit, tak by to bylo super," řekl ČTK Trybuček.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Kyanidy do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v listopadu uvedl, že se jeho resort a ministerstvo zemědělství dohodlo s rybáři na tom, že jako pomoc k opětovnému zarybnění řeky dostanou 7,5 milionu korun. "Všichni se ke mně chovají slušně, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, nemůžu říct ani popel. Peníze, příslib refundace, zarybnění, všechny rozbory na úkor životního prostředí, to všechno beru. Ale nechci věřit, že na pěti kilometrech řeky, kde k tomu muselo dojít, nevyřešíme takovou otravu," uvedl Trybuček.

Po zářijové otravě do Bečvy ve Valašském Meziříčí několikrát unikly i další látky, konkrétně nikl, dusitanový dusík a fosfor. Do konce roku vydali rybáři zákaz rybolovu od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s Moravou. "Od Nového roku to bude až do odvolání revír chyť a pusť," řekl Trybuček.

Lidé si podle něj nebudou moci od vody odnést rybu především kvůli úniku niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny. "Každý rozumný rybář pochopí, že kdyby dlouhodobě konzumoval ryby, ve kterých to bude, může to mít zdravotní následky. Až budeme mít černé na bílém, že je to ve zdraví nezávadných koncentracích, tak se revír znovu odhájí. Myslím si, že je naše povinnost to teď udělat. Nehledě na to, že nevím, proč by nemohla existovat řeka, kde se ryby jen chytají a pouštějí," doplnil jednatel rybářů.

