Prohřešků při prodeji vánočních kaprů ubývá, letos je o 500 prodejních míst méně

Prohřešků při prodejích vánočních kaprů každoročně ubývá, nějakou závadu nebo pochybení zjišťují inspektoři Státní veterinární správy (SVS) jen u minima prodejců. Na dnešní kontrole prodejců kaprů na Tylově náměstí v Praze to řekli zástupci veterinární správy. Letos budou inspektoři kontrolovat méně stánků, prodejci nahlásili po celém Česku necelých 2500 prodejních míst, loni jich bylo zhruba 3000."Jde nám o to, aby prodej ryb splňoval všechny současné požadavky na hygienu a zároveň i na welfare ryb. I podle výsledků z minulých let se dá říct, že se situace stále zlepšuje a zjištěných prohřešků je minimum,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Při prověřování stánků s kapry inspektoři kontrolují, zda prodejci ryby nabízejí v odpovídajících hygienických podmínkách. Také se soustřeďují na přeplněnost kádí nebo na to, zda je v nich čerstvá protékající voda, a ryby tak mají dostatek kyslíku. Dále se veterináři zaměřují na klamání spotřebitelů, přednostně kontrolují prodejce, u nichž zjistili v předchozím roce problémy, a také nové prodejce.

Inspektoři prověří stovky stánků ročně. Před loňskými Vánocemi zkontrolovali veterinární inspektoři v ČR více než 670 prodejců kaprů v ulicích. Nějakou závadu zjistili u 1,6 procenta z nich. Meziročně šlo podle správy o zlepšení a snížení počtu závad. V roce 2022 bylo kontrol 760 a závadu veterináři odhalili u 2,2 procenta případů. Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou bylo porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa.

Nejvíce stánků s kapry by se podobně jako v předchozích letech mělo letos objevit v Jihomoravském kraji, na který připadá zhruba třetina ze všech prodejních míst v ČR. V regionu mohou lidé zakoupit kapra také u pojízdných prodejců, kteří postupně objedou stovky míst. Na druhém místě s více než 270 stánky je letos Středočeský kraj a na třetím místě Moravskoslezský kraj, kde prodejci nahlásili téměř 200 míst. V hlavním městě lze kapra zakoupit na 180 místech, což je zhruba o 15 procent méně než před rokem.

Obchody Tesco, Billa a Lidl už dříve uvedly, že neumožní prodej kaprů z kádí před svými obchody, což mohlo ovlivnit letošní úbytek prodejních míst. Řetězce odůvodňují své rozhodnutí snahou o odpovědnější podnikání a ohleduplnější přístup. Rybářské sdružení ČR ale už dříve uvedlo, že z pohledu kvality, ceny, kvalifikovaného personálu i absence nadbytečných transportů a eliminace případných poranění ryb je nejvhodnější nákup ryb přímo na sádkách či dalších prodejních místech rybářů.

"SVS jednoznačně doporučuje nechat rybu usmrtit proškoleným personálem přímo na stánku a nezpůsobovat rybám strádání nevhodnou přepravou a držením v domácnostech. Zcela nevhodné je také vypouštět zakoupené ryby zpět do vody. Pro oslabenou rybu znamená velmi pravděpodobnou smrt,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

