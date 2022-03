Projekt Nexus: Kalifornie zvažuje budování solárních kanálů. Pomohou se suchem i čistou elektřinou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V krátkosti jde o plán překrýt vodní kanály solárními panely. Ty by pak přispěly k ochraně vody pod sebou tím, že by snížily její odpar.

Kalifornie podle řady indicií směřuje k největší epizodě sucha za poslední staletí. Stávající vodní zdroje, včetně podpovrchových, jsou přitom už dnes přetížené a přečerpávané. Určité řešení, které by mohlo přinést více než jeden pozitivní výsledek, se nabízí v podobě překrytí vodních kanálů panely solárních elektráren.

Za normálních okolností je většina srážek, které dopadnou na území Kalifornie, lokalizována na severu. Přes 80 % jejich spotřeby se ale realizuje na jihu. Proto také stát lemuje rozsáhlá síť umělých říčních kanálů, s celkovou délkou okolo 6500 kilometrů. Transport vody vyprahlou a sluncem rozpálenou zemí pochopitelně není beze ztrát, odpar z kanálů se podepisuje na 1-2 % snížení objemu vody. Vody, která by v odhadovaném objemu 246 miliard litrů mohla posloužit k celoročnímu zásobování 2 milionů kalifornských domácností nebo posloužit k závlaze 20 000 hektarů zemědělské půdy. Proto je tu věnována taková pozornost tzv. projektu Nexus.

Kvality, výhody, úspory a ochrana přírody

V krátkosti jde o plán, který počítá s překrytím vodní plochy kanálů na konstrukci vyzvednutých solárních panelů. Ty by nad vodní hladinou vytvořily dlouhé linie solárních elektráren. Přispěly by tím k ochraně vody pod sebou (snížily by její odpar). Veskrze pozitivních efektů je ale předpokládáno víc. Voda by například snižovala přehřívání solárních panelů, a tím zlepšovala jejich výkonnost. Zhruba o 3 %. Výhodou solární střechy nad říčním kanálem by rovněž mělo být to, že by se produkce elektřiny přiblížila místům spotřeby, a tím se snížily přenosové ztráty. Připojení solárního toku na bateriové systémy by mohlo výrazně podpořit kvalitu života v izolovaných venkovských komunitách.

S tím se pojí další funkční aspekt projektu Nexus. Kalifornie dost úporně řeší, jak se vypořádat s vlastní emisní bilancí a stát se uhlíkově neutrální. Disponuje kapacitami, jak takový plán realizovat v hustě zasídlených oblastech jihu a při pobřeží. Ale chybí ji takový plán pro venkov, jehož zemědělství (protože zajišťuje v některých komoditách až 50 % ovoce a zeleniny pro celé USA) silně emisemi vybočuje. Masivní aplikace solární energetiky na říčních kanálech by to mohla částečně změnit. Chránit vodu a poskytovat současně lidem čistou energii. Kolik? Záleží, jak dalekosáhlá by aplikace solárních panelů byla. Vrchní hranice možností, překrytí hladiny všech říčních kanálů, nese potenciál 13 GW.

Současně by zastínění vodních linií blokovalo růst řas a nejrůznějších vodních plevelů. Stát Kalifornie by tím mohl ušetřit až 25 000 dolarů na kilometru toku. Právě takové prostředky totiž musí každoročně vynakládat na likvidaci vodní vegetace. Pokud by zastínění bylo aplikováno plošně, úspora by se blížila 69 milionům dolarům. Tady se vyplatí zmínit, že ono čištění kanálů od plevelů neprobíhá v Kalifornii mechanicky, ale s pomocí selektivních herbicidů. A to, že by se do vody nemusela aplikovat chemie, by rozhodně bylo pro zdejší životní prostředí dobrou zprávou.

Chránit vodu a půdu, vyrábět elektřinu

Nepochybným kladem projektu Nexus je i načasování. Energetická infrastruktura Kalifornie je slušně řečeno zastaralá a potřebuje inovovat. Současným trendem je opouštění fosilních zdrojů a hledání alternativ. Hydroelektrárny, které se tu jevily být čistou a udržitelnou cestou pro budoucnost, se ale v důsledku narůstajícího rizika sucha přestávají vyplácet. Sázka na solární říční kanály by mohla vnést do systému stabilitu. I proto, že je do značné míry imunní proti požárům, s nimiž mají v posledních letech v Kalifornii velké problémy. A hlavně, adoptovat solární panely na říční toky by si nežádalo další expanzi OZE na pozemky, které by mohly být využívány třeba pro zemědělství. Nebo pro přírodu.

Že to vypadá až moc dobře? Pravdou je, že předlouhý výčet pozitiv vychází zatím jen z pilotní studie, realizované Kalifornskou univerzitou v Merced v roce 2021. Nicméně její výsledky se jeví být natolik slibné, že společnost Turlock Irrigation District (spravující část říčních kanálů v oblasti San Joaquin Valley) ve spolupráci s developery společnosti Solar Aquagrid, připravuje na letošní podzim první pilotní realizaci projektu Nexus. A pokud dojde k potvrzení předpokládaných výsledků, dojde velmi pravděpodobně k mnohem širší aplikaci. Kalifornie by tím mohla získat čistou elektřinu i ochránit své vodní zdroje.

