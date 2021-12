Projekt pražské zoo v Indii poodhalil chování kriticky ohrožených gaviálů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha V okolí řeky Čambal žije zhruba 80 procent volně žijících gaviálů. Populace těchto krokodýlů čítá nyní asi 3000 jedinců. Ve 40. letech 20. století žilo na indickém subkontinentu kolem 10 000 dospělých gaviálů.

Kriticky ohrožení gaviálové indičtí se vyskytují i v částech řeky Čambal, kde se to nepředpokládalo. V období monzunů tito krokodýli táhnou až k soutoku řek Čambal a Jamuna. Ukázal to monitoring gaviálů v oblasti National Chambal Sanctuary v severní Indii, na němž se podílí pražská zoo. Zjištění je pro ochranu druhu klíčové, dříve totiž vědci předpokládali, že gaviálové žijí jen na horním toku Čambalu. ČTK to sdělil kurátor pražské zoo Petr Velenský. Na projektu na záchranu gaviála se zoo v Troji podílí od roku 2008, dosud do něj investovala 3,86 milionu korun.

"Musíme vědět, jak se zvířata chovají, abychom je mohli efektivně chránit," řekl Velenský. Nové zjištění je podle kurátora plazů pro záchranu kriticky ohroženého druhu zcela zásadní. Podle něj tak ochrana krokodýlů na řece Čambal musí zahrnout nejen místa na horním toku řeky, kde gaviálové zimují a rozmnožují se, ale i oblasti za hranicemi stávajícího národního parku. Aktuální výzkumy totiž ukázaly, že se gaviálové v období monzunu přesouvají až k místu soutoku řeky Čambal s řekou Jamunou, dodal.

Pražská zoo, která vede i evropskou plemennou knihu gaviála, se na podpoře projektů na záchranu kriticky ohrožených endemických krokodýlů podílí od roku 2008. Tehdy se podle Velenského počet gaviálů na severu Indie odhadoval na 200 dospělých jedinců. Pomoc pražské zoo se soustřeďuje na oblast National Chambal Sanctuary, kde se nyní podle zástupců zoo nachází největší životaschopná populace tohoto druhu. V okolí řeky Čambal žije zhruba 80 procent volně žijících gaviálů. Populace těchto krokodýlů čítá nyní asi 3000 jedinců. Ve 40. letech 20. století žilo na indickém subkontinentu kolem 10 000 dospělých gaviálů.

Cílem aktivit v Indii je vytvoření efektivního ochranářského plánu gaviálů. K tomu je podle zoo potřeba znát mimo jiné chování těchto ohrožených plazů a jejich nároky na životní prostor, což se zjišťuje monitoringem jedinců pomocí telemetrie. V rámci projektu se rovněž školí ochranáři a pracuje se na zvýšení povědomí tamních obyvatel o nutnosti ochrany těchto zvířat. Ta ohrožují zvláště zásahy člověka do vodních ekosystémů jako jsou stavby přehrad, zemědělská činnost podél řek nebo nadměrný rybolov.

Pražská zoo chová gaviály ve svém areálu v Troji od roku 2008. Krokodýli obývají pavilon Čambal. Místní skupina gaviálů patří k největším skupinám gaviálů v celé Evropě a cílem jejich chovu je vytvořit záložní populaci pro případ kritického vývoje ve volné přírodě.

