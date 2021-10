Proti otevření lomu Slap se v referendu v Chuchelně vyslovilo 81 procent hlasujících

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lasy / Wikimedia Commons Referendum se konalo na základě podnětu místního spolku Mlok z lomu, který se obává, že v případě obnovení těžby v lomu zanikne poslední místní les, který nezlikvidoval kůrovec. Těžba by podle odpůrců mohla narušit spodní vody, zvýšit prašnost a hluk, škody mohou působit otřesy z odstřelů.

Proti možnému otevření čedičového lomu Slap se v Chuchelně na Semilsku vyslovilo 81 procent hlasujících. Závěry referenda jsou pro zastupitelstvo závazné, do hlasování se v obci zapojilo 471 lidí, což je 59 procent oprávněných osob, vyplývá ze zápisu zveřejněného na úřední desce obce . Referendum se konalo současně s volbami do Poslanecké sněmovny, ne každý volič ale hlasoval i v referendu. Do voleb se podle údajů na webu volby.cz zapojilo 574 lidí, což je 72,75 procenta oprávněných voličů.

V referendu odpovídali obyvatelé obce na otázku: "Souhlasíte s tím, aby obec Chuchelna v samostatné působnosti podnikla kroky k tomu, aby nedošlo k obnovení těžby v dobývacím prostoru Chuchelna na katastrálním území obce Chuchelna?” Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je pro zastupitelstvo závazný, pokud hlasuje nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. To vše bylo splněno. Proti bylo jen 16 procent hlasujících, na pěti lístcích nebyla žádná odpověď.

Referendum se konalo na základě podnětu místního spolku Mlok z lomu, který se obává, že v případě obnovení těžby v lomu zanikne poslední místní les, který nezlikvidoval kůrovec. Těžba by podle odpůrců mohla narušit spodní vody, zvýšit prašnost a hluk, škody mohou působit otřesy z odstřelů. "Na zastupitelstvu jsme se shodli, že ho vyhlásíme, abychom věděli, jaký je názor občanů," řekla ČTK starostka Chuchelny Eva Peštová (Naše Chuchelna).

Mluvčí Eurovie Iveta Štočková již dříve pro ČTK uvedla, že lom je už několik desítek let v režimu zajištění a firma zatím nemá v plánu žádat o změnu na režim otevření, který by umožnil těžbu. "Teď je platné povolení o zajištění do 30. června 2024. Až se bude blížit konec této lhůty, tak máme v plánu báňský úřad znovu požádat o prodloužení povolení o zajištění lomu. Nemáme v plánu další léta v tomto lomu těžit, je to nějaká zásoba do daleké budoucnosti. V této lokalitě jsou další dva lomy, které dodávají dostatek suroviny, jeden je náš a druhý má konkurence," dodala Štočková.

Ve sněmovních volbách v Chuchelně s výrazným náskokem zvítězilo uskupení SPOLU v němž se spojila ODS, KDU-ČSL a TOP 09, hlasovalo pro něj 29,20 procenta voličů. Druzí v obci jsou Piráti a Starostové s 22,47 procenta hlasů a třetí skončilo ANO, které podpořilo 19,64 procenta hlasujících. Do Sněmovny by se v obci dostala ještě SPD, která získala 11,15 procenta hlasů a také Přísaha s 5,66 procenta hlasů. Nikdo další hranici pěti procent nepřesáhl.

