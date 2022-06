Proti zákazu spalovacích motorů jsou i rakouští průmyslníci a zemědělci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Proti evropskému zákazu benzinových a naftových motorů od roku 2035 jsou také rakouští průmyslníci a zemědělci. Obávají se jeho dopadů na domácí dodavatelské podniky. Rakouská Federace průmyslníků (IV) a hospodářská a zemědělská komora zveřejnily společné prohlášení na pozadí dnešního setkání ministrů životního prostředí zemí EU v Lucemburku, kteří mají jednat o zákazu spalovacích motorů.

Případný zákaz podle všech tří rakouských svazů nezohledňuje "ekonomický význam této technologie pro domácí dodavatele". Požadují více otevřenosti k technologiím a připomínají, že dodavatelské a výrobní společnosti pro spalovací motory v Rakousku zaměstnávají až 80 000 lidí. O ekonomických i klimatických přínosech zákazu lze podle nich pochybovat.

S plánem Evropské unie zakázat od roku 2035 prodej nových automobilů se spalovacím motorem nebude souhlasit ani německá vláda. Minulý týden to uvedl německý ministr financí Christian Lindner. Zákaz tento měsíc schválil Evropský parlament, návrh schválený europoslanci ale ještě bude předmětem dalšího unijního vyjednávání.

Český premiér Petr Fiala řekl, že Česká republika bude jako předsednická země EU usilovat o zmírnění zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, pokud se to nepodaří Francii, která EU předsedá v tomto pololetí. Zákaz by podle něj neměl být stoprocentní, měl by se kvůli dostupnosti vozidel pro občany týkat devíti desetin produkce automobilek.

