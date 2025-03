Průzkum: Asi 60 procent Čechů bere Green Deal jako ohrožení, 27 procent jako příležitost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) vnímá téměř 60 procent Čechů jako ohrožení, naopak za příležitost ji považuje 27 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum. Podle výzkumné pracovnice Europeum Rebeky Hengalové se stal Green Deal značkou pro veškerou klimatickou politiku, na kterou je poměrně jednoduché nabalit spoustu různých negativních aspektů.Průzkumu se loni v listopadu zúčastnilo přes 1000 respondentů, kromě postoje k Green Dealu se zaměřil také na postoj Čechů k problematice změny klimatu a k samotné Evropě a Evropské unii.

Celkem 60 procent dotázaných uvedlo, že ví, čeho se Green Deal týká, Hengalová ale podotkla, že v dotazníku nebyl prostor pro ověření, zda tomu lidé opravdu rozumí. O Green Dealu podle dat neslyšelo 13 procent dotázaných, dalších 27 procent o něm slyšelo, ale neví, čeho se týká.

Průzkum se zaměřil také na názory české populace na změny klimatu. Z dat vyplývá, že 56 procent respondentů se zajímá o problematiku změny klimatu, 67 procent považuje změnu klimatu za závažný problém a přes dvě třetiny věří, že pro řešení je třeba změnit lidskou činnost. Necelých 30 procent dotázaných naopak soudí, že příroda si poradí sama.

"Nejsilnějším faktorem pro vyslovení se, že Green Deal je ohrožením, je nevnímání změny klimatu coby problému," uvedla Hengalová. "Důležité pro nás je, že 62 procent populace ještě nezažilo dopad klimatické změny ve svém osobním životě," podotkla také. Výzkumníci se podle ní ptali na znatelný dopad na každodenní život. Lidé, kteří například sami nezažili v posledních letech povodně nebo tornádo sice vnímají, že klimatická změna má dopady "na někoho", ale ještě neměla dopad na jejich vlastní osobní život. Klimatickou změnu podle průzkumu "zažilo" 29 procent dotázaných.

Průzkum se soustředil také na názory Čechů vůči Evropské unii. Více než tři čtvrtiny Čechů se podle zástupce ředitele institutu Europeum Viktora Daňka cítí být Evropany, neznamená to ale podle něj nutně, že svou náležitost stejně cítí k samotné Evropské unii či jejím institucím. Zhruba napůl jsou Češi podle průzkumu rozdělení v názoru, zda jsou v souladu české a evropské zájmy. Podobně rozdělení jsou Češi i v otázce prohlubování evropské integrace.

Výzkumníci se ptali také na to, jak by česká veřejnost nyní hlasovala v hypotetickém referendu o členství v EU. "Vyšlo nám, poměrně povzbudivá většina, 62 procent Čechů a Češek by hlasovalo pro setrvání Česka v EU," uvedl Daněk. Podpora má podle něj obecně tendenci klesat v době krizí a naopak stoupat, když se ČR ekonomicky daří. "Moje osobní interpretace je, že to je dáno, i vzhledem k tomu, kdy se data sbírala, hodně tou geopolitickou celkovou situací, kdy to může být i z velké části takový racionální kalkul," doplnil.

