Průzkum: Během epidemie lidé zlepšili návyky v třídění odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Don Pablo / Shutterstock

Po vypuknutí koronakrize lidé třídili odpad lépe než dříve. Vyplývá to z průzkumu ve 14 evropských zemích, k nimž patří i Česko. Větší množství odpadu než normálně podle ankety vytřídilo 64 procent respondentů. Na 86 procent tázaných soudí, že po pandemii bude ještě důležitější starat se o planetu a životní prostředí. Dvaapadesát procent lidí se pak přiklonilo k názoru, že i přes ekonomické problémy v důsledku covidu, není ekonomika důležitější než životní prostředí. Průzkum provedla agentura Lucid ve spolupráci s evropskou iniciativou Every Can Counts (Každá plechovka se počítá).

V Česku životního prostředí před ekonomikou podle iniciativy upřednostnilo 65 procent dotázaných. Jako důležitější pak ekonomiku vidí třeba Španělé (60 procent) Britové (57 procent) či Rumuni (56 procent). To, že bude třeba více než kdy jindy pečovat o životní prostředí si myslí 78 procent dotázaných Čechů. Třídění odpadu jako povinnost vnímá více než polovina tuzemských respondentů a 92 procent všech dotázaných v rámci průzkumu. Za Česko se ankety zúčastnilo 801, celkem v ní pak odpovídalo 13 793 respondentů.

Podle Radomila Mádra z české pobočky Každá plechovka se počítá výzkum potvrdil, že lidé z Česka mají "k přírodě velmi dobrý vztah" a odpad třídí relativně dobře. Mádr uvedl, že Česko však "za Evropou" zaostává v počtu vytříděných plechovek. "Ale s vybudováním kvalitní infrastruktury a se zvýšením počtu sběrných nádob, jsem přesvědčen, že tato čísla porostou," podotkl Mádr. Zatímco plechovky třídí pravidelně 57 procent všech dotázaných, z českých respondentů je to 29 procent.

I v tuzemsku se nicméně situace zlepšuje. Například podle dřívějších informací Pražských služeb v hlavním městě lidé mezi letošním lednem a červencem vytřídili rekordní množství plechovek a dalších kovových obalů - zhruba 359 tun. To je téměř tolik jako za celý rok 2019, kdy bylo svezeno 421 tun tohoto odpadu. Roste i počet kontejnerů - zatímco v roce 2016, kdy třídění plechovek začalo, stálo v Praze 53 nádob, letos jich je v ulicích přes 1400.

Plastové obaly podle průzkumu pravidelně třídí 62 procent Evropanů, nápojové kartony 54 procent a sklo 65 procent všech dotázaných.

Průzkum byl proveden od 5. srpna do 14. září 2020 mezi lidmi staršími 16 let v zemích, kde iniciativa Každá plechovka se počítá působí. Kromě Česka se tak konal v Belgii, Srbsku, Rakousku, Maďarsku, Řecku, Rumunsku, Polsku, Irsku, Nizozemsku, Velká Británii, Španělsku, Itálii a Francii.

Iniciativa Každá plechovka se počítá funguje od roku 2009. Má za cíl zvýšit povědomí o třídění hliníkových plechovek a dosažení stoprocentní recyklace tohoto odpadu.

