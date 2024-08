Průzkum: Lidem vadí odhozené PET lahve i přeplněné kontejnery na tříděný odpad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Odhozené PET lahve a plechovky na volných prostranstvích trápí 97 ze 100 Čechů, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos. Volně pohozený odpad je podle jeho výsledků zásadním problémem ve všech krajích. Osm z deseti respondentů jako problém vnímá také mnohdy přeplněné kontejnery na tříděný odpad. Téměř třem čtvrtinám české populace vadí i nepořádek kolem nich. Informovala o tom Iniciativa pro zálohování, která byla zadavatelem průzkumu a která usiluje o plošné zálohování PET lahví a plechovek.Na odhozené PET lahve a plechovky v ulicích a přírodě si stěžuje 97 procent respondentů napříč Českem. Jako nejviditelnější odpad v přírodě a na veřejných prostranstvích Češi dlouhodobě uvádí nápojové obaly.

Přeplněné kontejnery na třídění jsou podle většiny Čechů dlouhodobým problémem, na který opakovaně upozorňují. Nejvíce to vnímají Pražané, konkrétně 87,6 procenta, a lidé z Královéhradeckého kraje s 84,2 procenta. Nicméně ve všech krajích se na tom shodlo přes 80 procent obyvatel.

Podle Iniciativy pro zálohování by řešením mohl být zálohovací systém, který je zaveden v 16 evropských zemích. Jako příklad uvedla data ze Slovenska. Podle analýzy společnosti NATUR-PACK tam tvořily před spuštěním zálohování PET lahve v kontejnerech v průměru 30,4 procenta objemu nádob, loni to bylo 2,38 procenta objemu. Jde tak o pokles o více než 92 procent. Největší hodnoty poklesu objemu analýza zaznamenala u nápojových plechovek.

"Neustále upozorňujeme na nutnost zálohování a lepšího třídění odpadů - zejména těch jednorázových. Z našich dlouhodobých zkušeností opřených o řadu uspořádaných úklidů v Praze a dalších městech ČR jednoznačně vyplývá, že pohozených vratných skleněných lahví se zálohou nacházíme naprosté minimum," uvedl Karel Švanda z organizace Trash Hero ČR. Naopak nápojové obaly, které by zálohované být mohly, jako jsou plechovky či PET lahve, podle něj tvoří ve skladbě sesbíraného odpadu co do množství a zastoupení nejvýznamnější část.

Diskutovaný zálohový systém pro ČR má do konce léta projednat vláda. Novela ministerstva životního prostředí má zavést čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a plechovky a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle ministerstva by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění.

Odpůrci zálohování však upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů.

Průzkum uskutečnila společnost Ipsos v červnu na vzorku 4247 respondentů, s minimálním zastoupením 300 respondentů v každém kraji, který svou strukturou odpovídá české populaci.

Iniciativu pro zálohování založili výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken ČR, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek.

