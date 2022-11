Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Biologický průzkum potvrdil výskyt zvláště chráněných druhů na Fantově louce v Příbrami. Hodnocením výsledků se zabývá odbor životního prostředí, následovat bude podání podnětu na vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území a návrh na změnu územního plánu, informovala ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová. Podle platného územního plánu je Fantova louka určená k zástavbě. Možné využití developery kritizovali ochránci přírody. Podle radnice by výstavba mohla být jen na části louky, bude to ale ještě záviset na hydrogeologickém posudku.

Fantova louka má rozlohu 220 000 metrů čtverečních, z toho 56 000 metrů čtverečních je v majetku města a další plochy patří soukromým developerům. Územní plán tam umožňuje smíšenou výstavbu. Ochránci přírody s výstavbou nesouhlasili, vznikla i protestní petice. Podle kritiků by byly ohroženy vzácné druhy rostlin a živočichů i prameny říčky Kocáby.

Město dalo vypracovat biologický průzkum, jehož výsledky má nyní k dispozici. "Stěžejním důvodem hodnocení bylo prověření výskytu zvláště chráněných druhů a jejich výskyt byl na zájmovém území potvrzen," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO). Ze srovnání s výsledky průzkumů z let 1990, 2006 a 2007 vyplynulo, že stav mokřadní louky se stabilizoval a populace zvláště chráněných rostlin se zvětšila.

Zástavba by podle radnice byla možná jen na severní, relativně suché části louky, tedy na území dnešního starého sadu vedle bytových domů, a dále na zahradách podél Žižkovy ulice. Tím by se vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic. V případě, že hydrogeologický posudek potvrdí, že zásahy do severního území neovlivní vodní režim níže na louce, šlo by podle města o kompromis mezi veřejným zájmem a zájmem ochrany přírody.

