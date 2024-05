Průzkum: Většina Čechů nezná tzv. re-use centra, málo také obnovují staré věci

Licence | Licence Pixabay Foto | manfredrichter / manfredrichter / Pixabay Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by se právě využívání starších věcí a prodlužování jejich životnosti mělo stát trendem.

Většina Čechů neví, k čemu slouží takzvaná re-use centra, tedy místa, kam mohou lidé odevzdat drobnější, stále funkční předměty z domácnosti, které už nevyužívají. Osobně je navštívilo jen sedm procent respondentů. Málo také obnovují staré věci. Vyplývá to z průzkumu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU), který se uskutečnil v projektu Chytře a udržitelně ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Průzkumu se zúčastnilo 1100 respondentů.Většina lidí podle odborníků nezná pojem "upcycle", tedy opětovné využívání různých věcí a materiálů, které by se jinak vyhodily nebo zchátraly. Asi 71 procent dotázaných uvedlo, že nikdy nic takto opětovně nevyužili. Čtvrtina z nich by to někdy ráda zkusila. Ti, kteří s tím mají nějakou zkušenost, nejčastěji obnovují oblečení a nábytek. Důležité je u upcyklace přidání hodnoty dané věci. Rozbité věci Češi podle odborníků neopravují - opraváři podle Čechů chybí, anebo se oprava finančně nevyplatí.

Produkt z druhé ruky už někdy nakoupilo 55 procent oslovených. Největší motivací pro ně podle expertů byla cena a jedinečnost produktu, udržitelnost až následně. Od nákupu věcí z druhé ruky je odrazuje hygiena a omezený výběr. Většina Čechů navštěvuje second-handy, důvodem pro ně podle expertů není udržitelnost - ale nízká cena oblečení.

Nějaké nové oblečení si koupí jednou měsíčně až 37 procent spotřebitelů, knihy 18 procent. Alespoň jednou za půl roku si knihu koupí 46 procent dotázaných. Až 20 procent oslovených lidí nakupuje nový nábytek nejméně jednou ročně.

Dotázaní odhadují, že nenosí až 31 procent obsahu své šatní skříně. Pokud chtějí oblečení vyhodit, využívají nejčastěji kontejnery na textil, případně ho darují známým. Asi pětina lidí neví, co se s oblečením v kontejneru na textil děje, uvedli.

Až 40 procent lidí si kupuje nové oblečení pouze pro radost, ukázal průzkum. Asi třetina lidí si pořizuje oblečení ve fast fashion řetězcích. Pojmy fast fashion (rychlá móda), která produkuje trendové oblečení za co nejnižší náklady bez ohledu na ekologické či sociální dopady, ani slow fashion (pomalá móda), která vznikla v reakci na fast fashion, většina respondentů nezná. Využívání fast fashion souvisí podle Lucie Veselé z PEF MENDELU se vzděláním, důležité je podle ní uvědomit si, kolikrát si lidé dané oblečení vezmou na sebe.

Změnu smýšlení lidí by podle Veselé mohla podpořit i proměna trendů, v dnešní době je podle ní moderní být originální, čemuž upcyklace a pomalá móda mohou napomoci. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by se právě využívání starších věcí a prodlužování jejich životnosti mělo stát trendem.

Několik respondentů v rozhovorech, které byly součástí průzkumu, uvedlo, že by měly odpovědnost přijmout i obchodní řetězce. Ty by se podle nich měly snažit snížit množství obalového materiálu. Odpovědnost spotřebitele zmínilo podle odborníků jen pár lidí. Podle Veselé se lidé měnit chtějí a chtějí se o problematice dozvědět více, zároveň ale mají pocit, že zatím nemají dostatek informací.

Pedagogická fakulta UK se v projektu podle expertů zaměřuje na to, jak vzděláváním dětí a domácností přispět k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu chování. Digitální podobu interaktivních výukových médií může pro projekt Chytře a udržitelně poskytnout platforma FutureBooks, kterou vyvinula Pedagogická fakulta UK. Žáky podněcuje k aktivitě a hře, čímž zvyšuje i jejich úspěšnost v pochopení tématu, uvedli odborníci.

Učení podle nových interaktivních materiálů se bude v příštím školním roce zkoušet na osmi základních školách, uvedl Igor Červený z Pedagogické fakulty UK a FutureBooks. Nejprve budou školit učitele, jak s materiály pracovat, udělají s nimi i úvodní hodinu. Následně se bude testovat znalost dětí před tím, než začnou s materiály pracovat. Poté se budou s materiály půl roku učit, na konci budou znovu skládat testy. Na základě pilotního testování odborníci zapracují nové poznatky, veřejnosti by materiály pak měli uvolnit v září příštího roku.

