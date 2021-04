Putin: Emise skleníkových plynů by měly být v Rusku nižší než v EU

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palácio do Planalto / Flickr Rusko se před dvěma roky přidalo k pařížské klimatické dohodě a šéf Kremlu loni vládě nařídil, aby našla způsob, jak snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o třicet procent proti stavu z roku 1990.

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že Rusko bude bojovat proti klimatickým změnám. Emise skleníkových plynů v Rusku by v příštích třiceti letech měly být nižší než v Evropské unii, pronesl dnes šéf Kremlu v tradičním poselství o stavu země. Rusko je významným producentem skleníkových plynů a pravidelně se potýká s ekologickými katastrofami, připomněla agentura AFP. Putin také přislíbil podporu ekonomiky a regionů.

"Musíme reagovat na výzvy spojené s klimatickými změnami," prohlásil Putin. "Ve dvanácti největších industriálních centrech musí být emise v ovzduší sníženy o 20 procent do roku 2024 skrze komplexní modernizaci průmyslu, bydlení, komunálních služeb, dopravy a energetiky," uvedl ruský prezident v projevu k federálnímu shromáždění.

Putin dále prohlásil, že nelze dopustit další environmentální katastrofy podobné té, která se odehrála loni u města Norilsk, kdy z nádrže tepelné elektrárny uniklo přes 21.000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994. Ruský těžební gigant Norilsk Nickel posléze zaplatil rekordní pokutu 146,2 miliardy rublů (41,2 miliardy Kč), kterou firmě vyměřil soud za ekologické škody.

"Navrhuji, aby bylo urychleno přijetí zákona, jenž učiní majitele podniků finančně zodpovědné za odstraňování nahromaděných (ekologických) škod a za rekultivaci (postižených) míst. Je to jednoduchý přístup: pokud vyděláváte na úkor přírody, uklidíte po sobě," dodal Putin, jenž podle agentury AFP rovněž slíbil vytvoření "odvětví pro využití uhlíkových emisí" a zavedení přísné "kontroly a monitorování" jejich objemu.

Ruská ekonomika je do velké míry závislá na vývozu ropy, plynu a nerostných surovin, tudíž tlak na boj s klimatickými změnami je pro Kreml vážnou výzvou, podotkla agentura Reuters. Putin nicméně věří, že Rusko může docílit toho, aby během třiceti let byly emise skleníkových plynů v Rusku nižší než v EU. "Je to složitý úkol, vzhledem k velikosti naší země, její geografické, klimatické a ekonomické struktuře. Nicméně jsem si absolutně jist, že vzhledem k našemu vědeckému a technologickému potenciálu, je tento cíl dosažitelný," pronesl prezident země, která je podle agentury Reuters čtvrtým největším producentem skleníkových plynů na světě.

Rusko se před dvěma roky přidalo k pařížské klimatické dohodě a šéf Kremlu loni vládě nařídil, aby našla způsob, jak snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o třicet procent proti stavu z roku 1990, připomněl Reuters.

Putin zároveň přislíbil podporu ekonomiky a regionů. Konstatoval, že se v posledním roce nebylo možné vyhnout rozpočtovým škrtům a připustil, že pandemie prohloubila sociální problémy a nerovnosti, což Rusové pocítili na svých příjmech. Slíbil proto podporu především rodinám s dětmi. "Na podporu vytvoření nových pracovních míst bude stát stimulovat podnikání. Dávám vládě pokyn, aby do měsíce předložila další opatření na podporu malých a středních podniků, včetně daňové oblasti," uvedl.

Šéf Kremlu rovněž prohlásil, že se u firem letos očekávají rekordní zisky navzdory problémům, kterým země v uplynulém období čelila. "Uvidíme, jak budou tyto zisky utraceny a podle toho na konci roku učiníme rozhodnutí ohledně možného doladění daňové legislativy. Některé (firmy) vyplácejí dividendy, zatímco další investují do rozvoje svých společností a průmyslu. Budeme podporovat samozřejmě ty, kteří investují," prohlásil Putin.

Vládce Kremlu zároveň pochválil svoji vládu a centrální banku, že v posledním roce udržely veřejné finance stabilní navzdory vyšším výdajům kvůli pandemii covidu-19 a poklesu cen ropy. Úřady současně vyzval, aby zkrotily inflaci. V Rusku je patrná nespokojenost se stagnujícími příjmy, rostoucími cenami potravin nebo inflací, podotkl před dnešním projevem prezidenta server The Moscow Times. V září budou v zemi parlamentní volby a Putin podle agentury AFP potřebuje posílit svou podporu u ruské veřejnosti.

